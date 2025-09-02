El batido casero para mujeres (y fácil de hacer) para comenzar con energía la rutina

Cuando comenzamos septiembre, también comenzamos la vuelta a la rutina. Y tras estar semanas de desconexión absoluta, necesitamos levantarnos con más energía que nunca. Pero para conseguirla, no solamente consta de voluntad propia o de dormir mínimo 8 horas, sino de cuidar la alimentación para no sentirnos cansados durante las primeras horas de la mañana. Debemos estar con fuerza para ir a trabajar, hacer ejercicio o, simplemente, tomar un tiempo de journaling, entre otros quehaceres. Por eso, lo primero que comes o bebes al día condicionará el resto de las próximas horas.

Lo cierto es que, a lo largo de estos años, se han puesto de moda los smoothies. No únicamente porque están realmente deliciosos o son un complemento más de las insiders sobre el street wear, sino porque también ayudan a aliviar problemáticas intestinales o, también, a cuidarnos tanto por dentro como por fuera. De hecho, muchos de los batidos que más toman las famosas están realizados especialmente para deshinchar el abdomen, aportar colágeno o conseguir más luminosidad en nuestra dermis. Sin embargo, esta vez, hablamos de aquellos ingredientes llenos de vitaminas, minerales o proteínas que nos ayudan a encender el metabolismo y mejorar el rendimiento a través de un batido casero y fácil de hacer. No se trata de una fórmulas mágica con la que pasarás de 0 a 100 en cuestión de segundos. Pero sí, que te ayudará a sentirte más despierta y con ganas de comenzar la rutina del día.

¿Qué debe llevar un batido para conseguir energía?

La clave para conseguir en casa un batido que aporte energía real se encuentra en la combinación de nutrientes que ayudan a una vitalidad equilibrada durante el día. La principal fuente de energía se basa en los carbohidratos de liberación lenta que ayudan a evitar caídas y picos de azúcar (plátano, avena o dátiles). Con ello, también se le suman las proteínas, muy importantes para mantener la saciedad (leche o yogurt griego), junto con las grasas saludables, que sostienen la energía, como el aguacate, el aceite de coco o las semillas de chías, entre otros. También, son relevantes tanto los micronutrientes como los antioxidantes para apoyar el sistema inmune (espinacas, frutos rojos o canela). Y obviamente, dentro de esta receta debe haber una hidratación profunda.

Bella Hadid con un batido. Gtres

El batido energético para mujeres que se hace en casa en 5 minutos

Tanto si te levantas para ir al gimnasio como para ir a trabajar las 8 horas de la jornada, sabemos cuál es el batido energético y saludable para mujeres. ¿Lo mejor? Se prepara en menos de 5 minutos en casa, te lo puedes llevar a cualquier lado, es nutritivo y evita picos de azúcar para que suframos caídas de sueño. Y aquí te explicamos la receta, así como sus ingredientes esenciales:

200 ml de leche de avena o descremada. Este ingrediente aporta una energía suave y sostenida gracias a su composición, así como también favorece la concentración y el rendimiento mental.

Este ingrediente aporta una energía suave y sostenida gracias a su composición, así como también favorece la concentración y el rendimiento mental. 1 plátano. De la misma manera, ayuda a que la energía se libere de manera más prolongada.

De la misma manera, ayuda a que la energía se libere de manera más prolongada. 2 cucharadas de avena. Se trata de uno de los cereales con más proteínas, por lo que enfatiza en mantener una masa muscular y un equilibrio nutricional. También, refuerza a mantenernos saciados sin pasar ansiedad.

Se trata de uno de los cereales con más proteínas, por lo que enfatiza en mantener una masa muscular y un equilibrio nutricional. También, refuerza a mantenernos saciados sin pasar ansiedad. 1 cucharada de mantequilla de almendra. Gracias a los micronutrientes como el magnesio, la vitamina E, el hierro y el zinc, participa en la producción de energía celular, protege las células del estrés oxidativo y favorecen el metabolismo y el sistema inmunológico.

Gracias a los micronutrientes como el magnesio, la vitamina E, el hierro y el zinc, participa en la producción de energía celular, protege las células del estrés oxidativo y favorecen el metabolismo y el sistema inmunológico. Media cucharadita de canela. Como es rica en polifenoles, colabora en que el cuerpo tenga una mejora del esfuerzo mental y físico.

Como decíamos, en tan solo 5 minutos y con 5 ingredientes, tenemos hecho este batido saludable para comenzar con energía las mañanas de septiembre. Una manera sencilla, rápida y fácil de hacer para mantener la saciedad y no sentirse cansado durante las primeras horas del día.