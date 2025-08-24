Manicuras estilo aura ideales para todos los estilos
10 diseños de Aura nails: la manicura viral que convierte tus uñas en sueños de color
La tendencia que convierte tus manos en lienzos de energía y estilo
La manicura Aura nails ha conquistado el mundo de la belleza con su estética fluida y envolvente. Inspirada en los campos energéticos que rodean el cuerpo, esta técnica se caracteriza por un degradado de colores que simula una aura luminosa sobre cada uña. El resultado nos recuerda un poco al efecto que conseguimos con las sherbet nails, otra manicura que juega con los degradados de color.
No obstante, el resultado que nos ofrece la manicura aura es una apariencia mística y suave que realmente llama la atención. Lo mejor es que se adapta a múltiples estilos y personalidades. Por ello, esta triunfando tanto y tiene todas las papeletas de acompañarnos durante mucho tiempo. Por ello, para inspirarte te traigo 10 diseños de aura nails, para que pruebes esta vibrante manicura y la adaptes a tu propio estilo. ¿Te atreves?
1. Aura clásica en tonos lavanda
Este diseño presenta un degradado suave en tonos lavanda y rosa pastel, creando una sensación de calma y espiritualidad. Ideal para quienes buscan una manicura minimalista pero con un toque místico. Para las estrellas puedes contar con una profesional y su buena mano o buscar stikers especialmente diseñados para darles un toque especial a tu manicura.
2. Aura que nos evoca fondos marinos
Nos sumerginos en un fondo marino con este diseño de Aura nails que une azul y verde. El degradado va del verde al azul creando una transición sueve y elegante. Estos colores juegan con la sutileza al fundirse entre ellos, siendo algo difícil de percibir el efecto aura, pero aportando por un juego que enriquece el diseño.
3. Aura morado misterio
Con un centro más luminoso este diseño de aura elige el color más misterioso, el morado. En este caso las tonalidades, más bien frías, se acercan a los violetas de las flores del mismo nombre. Es una opción elegante que funciona muy bien con la forma de almendra que tienen las uñas.
4. Efecto Glasé: brillo y transparencia
Las manicuras no tienen porque señirse a una sola técnica, en este caso se une el efecto glacé con la técnica Aura, logrando un acabado brillante y translúcido. Para conseguirlo juegan con tonos rosados y blancos que aportan una sensación de pureza y sofisticación. Este efecto queda de lujo de manos de una profesional, pero hace un tiempo probamos un lápiz para uñas del Mercadona, que nos podría ayudar a replicarlo en casa.
5. Multicolor: arcoíris energético
Una mezcla vibrante de colores que van del verde al fucsia, pasando por el azul y el amarillo. Lo que predomina en esta manicura son los tonos neón, lo cual viene perfecto para incorporar el neón a nuestro outfit como comentaba Juan Avellaneda: en pequeños detalles. Este diseño es pura diversión y creatividad, ideal para quienes no temen destacar.
6. Multicolor invertido: aura desde el borde
No dejamos la manicura multicolor, pero le damos la vuelta. Aquí el degradado comienza en el borde de la uña y se difumina hacia el centro, creando un efecto inverso. Es difícil decidir que estilo nos gusta más.
7. Aura descentrada: asimetría encantadora
Este diseño rompe con la simetría tradicional, desplazando el centro del aura hacia un lateral. El resultado es una estética abstracta y artística que llama la atención por su originalidad. Es simple pero muy efectivo.
8. Aura azul cielo
Luminosa y perfecta para resaltar el bronceado del verano. Esta manicura toma el azul cielo como tono más oscuro y va en degradado hasta el blanco. Pura luminosidad que a mi me invita a lucirla con un look casual básico con unos jeans y una camisa blanca.
9. Pura sutileza: blanco y rosa
Una versión delicada con tonos blancos y rosados muy suaves. Este diseño transmite ternura y elegancia, ideal para bodas o eventos formales. Aunque puedes elegirlas para tu día a día si prefieres las manicuras sutiles, elegantes y que no destaquen especialmente.
10. Aura al atardecer
Quizás Taylor Swift elija este diseño de manicura, ya sabemos que en su nueva era creativa el naranja estará presente. Pero la elegimos por su calidez, evocan un atardecer donde los naranjas son el protagonista indiscutible.
La versatilidad de las Aura nails
Lo más fascinante de las Aura nails es su capacidad de adaptarse a cualquier estilo. Desde lo minimalista hasta lo extravagante, esta técnica permite jugar con colores, formas y efectos para crear una manicura verdaderamente personalizada. Además, su acabado difuminado aporta una sensación de profundidad que no se logra con otros estilos. ¿Te animas a probarlas? Con todos los ejemplos que te hemos puesto seguro que ya sabes cual pedir a tu manicurista de confianza.
✕
Accede a tu cuenta para comentar