10 diseños de Aura nails: la manicura viral que convierte tus uñas en sueños de color

La manicura Aura nails ha conquistado el mundo de la belleza con su estética fluida y envolvente. Inspirada en los campos energéticos que rodean el cuerpo, esta técnica se caracteriza por un degradado de colores que simula una aura luminosa sobre cada uña. El resultado nos recuerda un poco al efecto que conseguimos con las sherbet nails, otra manicura que juega con los degradados de color.

No obstante, el resultado que nos ofrece la manicura aura es una apariencia mística y suave que realmente llama la atención. Lo mejor es que se adapta a múltiples estilos y personalidades. Por ello, esta triunfando tanto y tiene todas las papeletas de acompañarnos durante mucho tiempo. Por ello, para inspirarte te traigo 10 diseños de aura nails, para que pruebes esta vibrante manicura y la adaptes a tu propio estilo. ¿Te atreves?

1. Aura clásica en tonos lavanda

Este diseño presenta un degradado suave en tonos lavanda y rosa pastel, creando una sensación de calma y espiritualidad. Ideal para quienes buscan una manicura minimalista pero con un toque místico. Para las estrellas puedes contar con una profesional y su buena mano o buscar stikers especialmente diseñados para darles un toque especial a tu manicura.

Aura nails @jmnails_biggleswade Instagram

2. Aura que nos evoca fondos marinos

Nos sumerginos en un fondo marino con este diseño de Aura nails que une azul y verde. El degradado va del verde al azul creando una transición sueve y elegante. Estos colores juegan con la sutileza al fundirse entre ellos, siendo algo difícil de percibir el efecto aura, pero aportando por un juego que enriquece el diseño.

Aura Nails @simlynail Instagram

3. Aura morado misterio

Con un centro más luminoso este diseño de aura elige el color más misterioso, el morado. En este caso las tonalidades, más bien frías, se acercan a los violetas de las flores del mismo nombre. Es una opción elegante que funciona muy bien con la forma de almendra que tienen las uñas.

Aura nails @yadi.glam Instagram

4. Efecto Glasé: brillo y transparencia

Las manicuras no tienen porque señirse a una sola técnica, en este caso se une el efecto glacé con la técnica Aura, logrando un acabado brillante y translúcido. Para conseguirlo juegan con tonos rosados y blancos que aportan una sensación de pureza y sofisticación. Este efecto queda de lujo de manos de una profesional, pero hace un tiempo probamos un lápiz para uñas del Mercadona, que nos podría ayudar a replicarlo en casa.

Aura nails @annekadoesbeauty Instagram

5. Multicolor: arcoíris energético

Una mezcla vibrante de colores que van del verde al fucsia, pasando por el azul y el amarillo. Lo que predomina en esta manicura son los tonos neón, lo cual viene perfecto para incorporar el neón a nuestro outfit como comentaba Juan Avellaneda: en pequeños detalles. Este diseño es pura diversión y creatividad, ideal para quienes no temen destacar.

Aura nails @voguestyle_nails Instagram

6. Multicolor invertido: aura desde el borde

No dejamos la manicura multicolor, pero le damos la vuelta. Aquí el degradado comienza en el borde de la uña y se difumina hacia el centro, creando un efecto inverso. Es difícil decidir que estilo nos gusta más.

Aura nails @zaras.nail.room Instagram

7. Aura descentrada: asimetría encantadora

Este diseño rompe con la simetría tradicional, desplazando el centro del aura hacia un lateral. El resultado es una estética abstracta y artística que llama la atención por su originalidad. Es simple pero muy efectivo.

Aura nails @__nailsbynatalia__ Instagram

8. Aura azul cielo

Luminosa y perfecta para resaltar el bronceado del verano. Esta manicura toma el azul cielo como tono más oscuro y va en degradado hasta el blanco. Pura luminosidad que a mi me invita a lucirla con un look casual básico con unos jeans y una camisa blanca.

Aura nails @mynailgirl_emily Instagram

9. Pura sutileza: blanco y rosa

Una versión delicada con tonos blancos y rosados muy suaves. Este diseño transmite ternura y elegancia, ideal para bodas o eventos formales. Aunque puedes elegirlas para tu día a día si prefieres las manicuras sutiles, elegantes y que no destaquen especialmente.

Aura nails @skyebomanbeauty Instagram

10. Aura al atardecer

Quizás Taylor Swift elija este diseño de manicura, ya sabemos que en su nueva era creativa el naranja estará presente. Pero la elegimos por su calidez, evocan un atardecer donde los naranjas son el protagonista indiscutible.

Aura nails @marinamartinsnails Instagram

La versatilidad de las Aura nails

Lo más fascinante de las Aura nails es su capacidad de adaptarse a cualquier estilo. Desde lo minimalista hasta lo extravagante, esta técnica permite jugar con colores, formas y efectos para crear una manicura verdaderamente personalizada. Además, su acabado difuminado aporta una sensación de profundidad que no se logra con otros estilos. ¿Te animas a probarlas? Con todos los ejemplos que te hemos puesto seguro que ya sabes cual pedir a tu manicurista de confianza.