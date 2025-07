4 cortes de pelo que mejor sientan a los rostros ovalados

Si has hecho clic en este artículo, entendemos que tú tampoco sabes qué corte de pelo hacerte este verano. Sabemos esa sensación de no tener ni idea de decantarse por cortar simplemente las puntas o directamente hacer un cambio de look radical. Además de gustarnos el estilo, obviamente, también existe una clave que te ayudará a determinar el corte de pelo definitivo o, por lo menos, el que te sienta mejor. Y todo tiene que ver con tu tipo de rostro y, esta vez, nos centramos en el ovalado, el más versátil, así como el más favorecedor en relación con los diferentes hairstyles.

El rostro ovalado se caracteriza por tener las proporciones simétricas y armoniosas. Es decir, la frente ligeramente más ancha que la barbilla y los pómulos definidos. Las gran suertudas de ello tienen un tesoro en su vida, puesto que pueden elegir entre un gran abanico de posibilidades de cortes de pelo sin tener ningún problema. Desde los más atrevidos como el bob hasta la confianza que nos otorga el largo, apostando por las capas o los flequillos (que están más que de moda esta temporada) para ganar más textura.

Los cortes de pelo que mejor sientan a los rostros ovalados

Lo cierto es que las posibilidades son infinitas, pero bien es cierto que sabemos de algunos cortes de pelo que sientan especialmente bien a los rostros ovalados, porque enmarcan o enfatizan los rasgos. Por lo que, ya sea porque estás pensando en dar otro aire a tu melena o, simplemente, te entran las ganas de pedir una cita en la peluquería nada más terminar de leer este artículo, te enseñamos los cuatro cortes de pelo que favorecen a los rostros ovalados.

1. Corte de pelo pixie

Comenzamos por uno de los cortes de pelo perfectos para el verano: fresquito, cómodo y sienta bien a los rostros ovalados. ¿Por qué? El pixie refuerza, equilibra y enmarca la simetría natural, así como también enfatiza los rasgos faciales de una forma elegante y sutil. Además, algunos de los must haves que buscamos este temporada es justamente lo que nos ofrece esta opción: facilidad de mantenerlo y cuidarlo en el día tras día.

Taylor Hill con corte de pelo pixie. Gtres

2. Corte de pelo bob long

Hablamos de uno de los cortes de pelo más pedidos en las peluquerías, tanto si tienes 20 como 50: long bob. Además de dar un toque sofisticado, suaviza las facciones, resaltando tanto los pómulos como la zona de la mandíbula. Y no tiene límites, puesto que tenemos la opción de dar textura o volumen a través de peinados fáciles, como ondas, o estilizar el cabello con las puntas hacia dentro. La fusión perfecta entre lo actual y lo más clásicos.

Selena Gomez con corte de pelo long bob. Gtres

3. Corte de pelo a capas largas

De la misma manera que con el anterior hairstyle, el corte a capas largas ayuda a resaltar tanto los pómulos como la mandíbula, además de que también aporta el máximo volumen y movimiento que tanto necesita un cabello de media o larga medida. Fácil de jugar con él sin que desentone ni se sobrecargue la armonía del rostro ovalado.

Eva Longoria con corte de pelo a capas. Gtres

4. Corte de pelo shaggy

Uno de los más atrevidos, sin duda. Gracias a las capas en distintas longitudes del corte de pelo shaggy, ganamos un volumen y una textura natural que sienta fenomenal a los rostros ovalados. Con ello, también conseguimos un resultado desenfadado y moderno al que podemos añadir un flequillo para suavizar la zona de la frente, así como enmarcar la mirada.

Suki Waterhouse con corte de pelo shaggy. Gtres

Los rostros ovalados tienen una ventaja de lo más valiosa, como es la capacidad de escoger el hairstyle que quieran. De acuerdo con las tendencias de cortes de pelo 2025, tienen muchas opciones que no pasan nada desapercibidas, tanto si son más amantes de los cortos como de los largos o de media medida.