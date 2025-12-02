5 colores tendencia en uñas para este invierno

Con la llegada del invierno es hora de dejar a un lado manicuras otoñales por otras con aires más festivos. Al fin y al cabo diciembre es el mes de las celebraciones por excelencia, y nada mejor que una manicura pulida y en tendencia para demostrarlo. En esta época en la que la luz natural se vuelve más suave y los planes se multiplican —cenas improvisadas, reencuentros, eventos que piden un look más cuidado— las uñas se convierten casi en una joya: ese detalle pequeño pero decisivo capaz de elevar un estilismo de forma instantánea.

No hay temporada más llena de contradicciones como el invierno. Y es que, entre el frío que nos obliga a recogernos y la calidez que traen las luces navideñas, aparece un deseo renovado de brillar, de apostar por colores que acompañen el espíritu mágico de estas semanas. No se trata solo de elegir un tono de uñas bonito, sino de encontrar ese esmalte que te haga sentir más tú: sofisticada, actual, luminosa. Los tonos que vienen este año no juegan a lo obvio; buscan contraste, textura y personalidad. Del azul hielo más elegante al plata con destellos, pasando por rojos profundos, lavandas misteriosos y verdes joya… este invierno las uñas se convierten en tu mejor accesorio. Aquí te dejamos los 5 colores que más pediremos en los salones de belleza durante todo el invierno. Toma nota y olvídate de esa indecisión constante por encontrar el esmalte perfecto que te acompañe en los últimos días del año.

Azul hielo: el tono helado más elegante del invierno

El invierno es una estación de contrastes: frío por fuera, calidez por dentro. El azul se convierte así en uno de los colores estrella de la temporada, ideal para quienes quieren una manicura sofisticada sin necesidad de recurrir a tonos demasiado oscuros. Inspirados en paisajes helados, noches largas y ese brillo casi mágico de la escarcha.

952 Frosty glaze, de Semilac (10,99 euros)

952 Frosty glaze. Semilac

Un esmalte efecto glaseado que aporta un resplandor helado, elegante y sutil. El brillo es discreto, pero presente, perfecto para manicuras limpias con efecto “hielo”.

Rojo oscuro: el clásico que nunca falla

Si hay un color que vuelve cada invierno para recordarnos que diciembre es puro espíritu festivo, ese es el rojo. Femenino, elegante y atemporal, se reinventa esta temporada en versiones más profundas y nocturnas: sofisticadas, intensas y con un punto irresistible.

Cerise, de Vitry (7,50 euros)

Cerise. Vitry

Un rojo oscuro con vibra elegante y un acabado ideal para noches de invierno.

Plateados: la manicura que ilumina diciembre

Los tonos plateados llevan años reclamando su lugar en la estética festiva, pero este invierno se convierten en protagonistas absolutos. No hablamos de un plata plano, sino de efectos glitter que juegan con la luz y elevan cualquier look. No es casual que muchas celebrities ya se hayan rendido a esta manicura minimalista, pulida y tremendamente luminosa.

T34 top no wipe frozen, de Semilac (12,99 euros)

T34 top no wipe frozen. Semilac

Un top coat transparente con acabado brillante y partículas glitter. Funciona solo —en manicuras ultraminimalistas— o sobre tonos nude, aportando un acabado tipo “frost” muy invernal.

Lavanda frío: la sorpresa invernal que no te esperabas

No es un lila primaveral, sino una versión fría, intensa y casi nocturna. Se trata de un tono que aporta un toque diferente sin romper con la paleta invernal, y combina especialmente bien con prendas negras, plateadas o metalizadas.

Mystic night, de Neonail (10,99 euros)

Mystic night. Neonail

Su tonalidad lavanda opaca y sofisticada ilumina la mano sin estridencias y aporta un aura elegante y contemporánea.

Verde joya: la alternativa elegante al rojo

Otro de los invitados sorpresa del temporada festiva será el verde. Es una opción original, moderna y sorprendentemente versátil para el invierno. Aporta frescura sin perder elegancia y funciona muy bien tanto en uñas cortas como largas.

Sweet green, de Vitry (7,50 euros)

Sweet green. Vitry

Un verde suave, delicado y con toque joya. Perfecto para quienes quieren algo distinto sin arriesgar demasiado.

Este invierno, tus uñas también celebran

Azules helados, plateados brillantes, rojos intensos, lavandas misteriosos y verdes elegantes. La paleta en clave manicura invernal viene cargada de personalidad y es el accesorio perfecto para acompañar noches especiales, momentos mágicos y estilismos que merecen brillar. Porque, en invierno, una buena manicura no es un detalle: es una declaración de estilo.