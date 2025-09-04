Amelia Bono tiene el tratamiento definitivo para rejuvenecer la piel y volver a la rutina con buena cara

Con el final de las vacaciones, septiembre llega con nuevos retos, agendas repletas y la vuelta a la rutina. Y si hay algo que preocupa a muchas, es cómo recuperar la piel tras el verano y devolverle la luminosidad que pierde por el sol, el cloro y la falta de descanso. En esta ocasión, Amelia Bono nos desvela uno de sus secretos mejor guardados: su tratamiento favorito en el centro de estética Sedatio, en pleno corazón de Chamberí.

El tratamiento Indiba, el favorito de Amelia Bono

A través de sus redes sociales, Amelia ha compartido que confía en Indiba, un tratamiento no invasivo que consigue rejuvenecer y revitalizar la piel en una sola sesión. Tal y como ella misma asegura, los resultados son “espectaculares” y deja la piel con un aspecto descansado, fresco y rejuvenecido: “¡Es increíble cómo te deja la piel, diez años menos!”, confiesa entre risas.

Amelia Bono. Stories Instagram

La clave de Indiba está en su tecnología de radiofrecuencia, que estimula la producción de colágeno y mejora la circulación, logrando un efecto reafirmante inmediato. Además, es completamente indoloro y perfecto para quienes buscan un cuidado exprés pero efectivo.

Sedatio, el centro de bienestar de referencia en Madrid

El tratamiento estrella de Amelia Bono se realiza en Sedatio, un centro de belleza y estética ubicado en Chamberí que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de las celebrities madrileñas. Su filosofía combina bienestar, tecnología y rituales exclusivos para conseguir resultados visibles y duraderos.

En Sedatio ofrecen tratamientos diseñados para sincronizarse con tu energía personal y los ciclos naturales, buscando un equilibrio perfecto entre belleza interior y exterior. Además de Indiba, el centro cuenta con protocolos faciales y corporales personalizados que ayudan a preparar la piel para la nueva temporada.

La mejor opción para la vuelta a la rutina

Después de las vacaciones, la piel necesita un extra de cuidados para recuperarse de los excesos del verano. La deshidratación, las manchas solares y la pérdida de firmeza son los principales problemas a los que nos enfrentamos en septiembre, y tratamientos como Indiba ayudan a combatirlos de forma rápida y eficaz.

Si buscas renovar tu piel y comenzar septiembre con un efecto “buena cara” inmediato, el secreto de Amelia Bono en Sedatio puede ser justo lo que necesitas.