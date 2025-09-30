Ana Milán, musa española de L’Oréal a los 51 años: conquista la pasarela de París con fuerza y elegancia

París volvió a vestirse de gala con uno de los eventos más esperados de la temporada: el desfile Le Défilé de L’Oréal Paris, que celebró anoche su octava edición frente al majestuoso Hôtel de Ville. Bajo el lema “Liberté, Égalité, Sororité. Porque tú lo vales”, la firma de belleza reunió a un elenco internacional de mujeres icónicas para rendir homenaje a la diversidad, la sororidad y el empoderamiento femenino.

Entre las grandes protagonistas de la velada destacó la actriz y creadora Ana Milán, que se convirtió en la embajadora española de la marca sobre la pasarela. Su presencia puso el acento nacional en un espectáculo global en el que también desfilaron referentes como Jane Fonda, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria o Andie MacDowell.

Un vestido escultura con mensaje

Ana Milán apostó por un diseño de Gaby Charbachy que no pasó desapercibido. Se trataba de un vestido de corte sirena con mangas voluminosas, confeccionado con silueta escultural que realzaba su figura y aportaba un aire de fuerza y sofisticación. El look conectaba con el espíritu del evento: una pasarela que va más allá de la moda para convertirse en declaración de empoderamiento femenino.

Ana Milán desfilando en París. Gtres

La actriz española compartió escenario con algunas de las mujeres más influyentes del panorama internacional, demostrando que la belleza y el estilo no tienen edad ni fronteras.

El beauty look de Ana Milán

El estilismo de Ana Milán estuvo acompañado de un beauty look firmado por L’Oréal Paris, diseñado para realzar su belleza natural. Bajo la dirección del Global Make Up Artist Harold James y el gurú del cabello Stéphane Lancien, la actriz lució un maquillaje clásico y luminoso, con labios en tonos nude y piel radiante, junto a una melena efecto wet look que aportaba un aire moderno y sofisticado.

Ana Milán desfilando en París. Gtres

La elección beauty no fue casual: representaba a la perfección la filosofía de la marca, que busca democratizar la moda y la belleza haciéndolas accesibles a todas las mujeres.

Un desfile con mensaje global

Desde su primera edición en 2017,se ha consolidado como mucho más que un show de moda. Es un escaparate de feminidad, diversidad e inclusión, abierto al público y retransmitido en directo en plataformas como Instagram, TikTok o incluso Roblox. En su octava edición, el evento recuperó la histórica plaza parisina como escenario y se convirtió en un grito colectivo por la igualdad y la sororidad.

Ana Milán, con su carisma y elegancia, representó la voz española en esta cita única, consolidándose como referente de estilo y ejemplo de mujer empoderada. Su paso por la pasarela de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París 2025 quedará como uno de los momentos más destacados del evento.