Calendario lunar noviembre 2025: cuándo cortar el pelo para que crezca rápido, sano y fuerte

Si quieres que tu cabello crezca rápido, sano y fuerte, seguir el calendario lunar puede ser tu mejor aliado. Las fases de la luna influyen en la energía del cuerpo y, según la tradición, en el crecimiento del cabello. Aquí te contamos cómo aprovechar noviembre de 2025 para tus cortes y cuidados capilares.

Luna Llena (4,5 y 6 de noviembre)

La Luna Llena potencia la energía y la fuerza vital. Cortar el pelo en estos días puede ayudar a dar volumen y brillo, pero el crecimiento será más lento que en la fase creciente. Es perfecto para tratamientos reparadores y cambios de estilo.

Luna Menguante (11,12 y 13 de noviembre)

La Luna Menguante es excelente para controlar el crecimiento del cabello. Si quieres mantener tu estilo por más tiempo o reducir la velocidad de crecimiento, este es el momento ideal para recortar puntas y eliminar cabello débil.

Luna Nueva (19,20 y 21 de noviembre)

Durante la Luna Nueva, la energía está en reposo. Es un buen momento para retirar puntas dañadas y hacer tratamientos nutritivos, pero no se recomienda cortar si quieres acelerar el crecimiento, ya que la energía no favorece el crecimiento rápido.

Luna Creciente (27,28 y 29 de noviembre)

La Luna Creciente es ideal para cortes si buscas que tu cabello crezca más rápido y fuerte. Aprovecha estos días para un corte revitalizante y aplicar mascarillas fortalecedoras.

Consejos extra para aprovechar el calendario lunar:

Complementa los cortes con mascarillas naturales según tu tipo de cabello.

Evita tratamientos agresivos durante la Luna Nueva y Menguante.