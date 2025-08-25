Cómo conseguir el maquillaje viral del verano, según Aitana en su último posado con Plex en Bali

En verano siempre ocurre lo mismo: nuestra rutina de maquillaje cambia completamente. Solemos prescindir de muchos productos de belleza, buscamos lo más ligero para la piel y deseamos conseguir ese efecto makeup no makeup. Ahora bien, a la hora de ponerlo en práctica muchas veces no sabemos cómo comenzar. Para ello, nos fijamos en las celebrities o influencers que actúan como fuente de inspiración o, también, como editoras de belleza. Esta vez, hablamos de Aitana, que ha vuelto a casa de sus vacaciones en Bali con Plex, como bien hemos descubierto en la última publicación de Instagram del creador de contenido.

Aitana y Plex están protagonizando los posados más enternecedores de este verano. Desde sus días de desconexión en una de las islas favoritas de la cantante, Ibiza, hasta en sus sorprendentes apariciones en Sevilla durante el mes de julio previamente a La Velada. Ahora, han confirmado que han disfrutado verdaderamente de uno de los destinos más solicitados durante las vacaciones. Especialmente, Aitana nos ha ido dando múltiples dosis de moda en cuanto a las prendas necesarias, veraniegas y en tendencia para meter en nuestra maleta de viaje. Pero, eso sí, tampoco ha pasado por desapercibido el look de maquillaje con el que se ha hecho un selfie abrazada al influencer. Y ya adelantamos que es perfecto para aquellas que no se quieren complicar en el día a día con el makeup, buscan la naturalidad absoluta y solamente se realiza en unos sencillos pasos (y con pocos productos).

El maquillaje de Aitana en sus vacaciones con Plex en Bali

Aitana siempre ha confesado que durante su día a día prefiere recurrir a pocos productos de belleza o, directamente, presumir de cara lavada. La realidad es que, una de las tendencias beauty más potentes que se ha hecho eco durante este 2025 ha sido el famoso makeup no makeup. Es decir, maquillarnos con la intención de que parezca que no vamos nada maquilladas. Y así lo ha conseguido con éxito la celebridad durante sus vacaciones en Bali con Plex.

Ha conseguido un resultado delicado y de lo más natural con un efecto glow sutil utilizando nada más que escasos ítems. En concreto, Aitana podría haber hecho recurso de un colorete para acentuar la sensación de que le ha dado el sol en el rostro, desde los pómulos hasta recorrer la nariz creando el efecto sunkissed. Dicho producto también sería perfecto para dar un plus de color a los labios o, incluso, para utilizarlo como sombra de ojos. No obstante, en su caso, podría haber utilizado un tono natural o marrón muy suave para dar profundidad a la mirada.

Aitana ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su posado con Plex. No obstante, nosotras, como editoras de belleza, no hemos podido dejar por desapercibido el look de maquillaje con el que pensamos disfrutar los últimos días del verano.