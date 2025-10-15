Confirmado por Avène: con estos productos rejuvenecerás siete años en dos meses

Ayer paseaba por las calles de Madrid con un par de claveles en la mano y pensado en qué decirle a mi “y” pasado o de hace 7 años y a mi”yo” futuro de los próximos 7 años. Los responsables de estos pensamientos han sido el equipo de Avène que nos presentaron su nueva línea de productos antiedad Hyaluron Activ Procedure. La premisa tras el producto estrella de la línea es que veremos nuestra piel hasta 7 años más joven. Por lo que nos preguntaron ¿Qué le dirías a tu yo de hace 7 años y que le dirías a tu yo de dentro de 7 años?

La edad biológica de la piel: ¿podemos revertirla?

Durante la presentación oficial del protocolo Hyaluron Activ Procedure, el equipo de Eau Thermale Avène usó los 7 años pasados y futuros para introducirnos en una nueva forma de entender el envejecimiento cutáneo. Ya no se trata solo de arrugas visibles, sino de la edad biológica de la piel, determinada por biomarcadores que reflejan el estado celular y la vitalidad.

Gracias a un estudio de más de 10 años con 1.000 sujetos y 250.000 muestras biológicas, el laboratorio ha desarrollado un modelo matemático que permite medir con precisión la edad real de la piel. Pero ¿qué tiene que ver esto con el nuevo lanzamiento que nos presentan? Pues tiene que ver con la eficacia de la estrella de esta línea, pues desde Avène han estudiado el efecto de la aplicación diaria de la Creme Lifting y han demostrado una reducción significativa de esa edad biólógica. Sus datos hablan de una piel que parece 7 años más joven, tras 2 meses de tratamiento.

Hyaluron Activ Procedure Aránzazu Santana Difoosion

¿Qué hace diferente a la Creme Lifting?

La fórmula estrella de Avène se basa en una combinación de activos reconocidos en medicina estética y de los que os he hablado en muchas ocasiones por los interesantes beneficios que aportan a nuestra piel. Aunque sin duda el protagonista de la fórmula es el Retinal, una molécula 3 veces más activa que el retinol y mucho más tolerada por la piel sensible. El color amarillo natural que presenta el producto (sin perfumes ni colorantes) es prueba de su pureza y concentración.

A este activo se suma el ácido hialurónico fragmentado, que actúa en profundidad para estimular la producción natural de ácido hialurónico. Juntos, consiguen potenciarla firmeza y mejora la textura de la piel. De hecho, en pruebas clínicas, se observó un aumento del 26% en firmeza y una reducción del 8% en arrugas tras dos meses de uso. Unos resultados bastante interesantes.

Además, la crema está pensada para complementar procedimientos estéticos como peelings, láser o inyecciones, mejorando visiblemente sus resultados. En estudios comparativos, se aplicó en la mitad del rostro y se contrastó con una crema sin activos: los resultados fueron contundentes y la zona del restro donde se empleó Creme Lifting de Avène presentaba claras mejoras en comparación con la zona donde no se aplicó.

El ritual completo: tres pasos para rejuvenecer

La línea Hyaluron Activ Procedure se compone de tres productos que pueden utilizarse juntos o por separado, dependiendo de las necesidades de cada piel:

Sérum Tensor (tratamiento intensivo de 14 días)- PVP 63€: Inspirado en la práctica dermatológica, este sérum mantiene la solución de hexapéptidos separada hasta el momento de uso, garantizando su potencia. Se aplica como primer paso en la rutina, mañana y noche. En solo 14 días, se observó una reducción del 11,4% en arrugas de la frente y del 8,6% en surcos nasogenianos.

Creme Lifting – PVP 69€: El corazón de esta línea de tratamiento es esta crema. Se aplica una vez al día sobre rostro, cuello y escote. Su textura ligera y sin perfume lo hace ideal incluso para pieles con tendencia al acné. Mejora la luminosidad (+24%) y reafirma los rasgos faciales. Es la indispensable de este protocolo rejuvenecedor.

Contorno Micro-Lift Ojos y Labios- PVP 51€: Gracias a su aplicador de precisión, esta crema rellena arrugas localizadas y reafirma el contorno. En estudios clínicos, se observó una reducción del 14,7% en patas de gallo y del 10,9% en arrugas del contorno de labios. Se aplica una o dos veces al día y es el complemento perfecto a la crema.

¿Cuándo empezar a usar retinoides?

Durante la presentación, los expertos de Avène señalaron que a partir de los 25 años comienza la pérdida de colágeno, la mayoría ya habíamos pasado esa edad, pero nos tranquilizó al indicarnos que los 35 es una edad ideal para incorporar retinoides a la rutina nocturna. También se destacó la importancia de considerar cambios hormonales como el embarazo o la menopausia, que influyen directamente en la firmeza de la piel. Por lo que la edad no es lo único a tener en cuenta.

La ventaja del Retinal frente al retinol tradicional es su mayor eficacia con menor irritación, lo que lo convierte en una opción segura incluso para pieles sensibles o con tendencia acneica. De hecho, se nos destaca que es 3 veces más activo que el retinol ya que Thermale Avène fue pionera en su uso en cosmética.

Hyaluron Activ Procedure- Avène Aránzazu Santana Difoosion

Ciencia al servicio de los resultados

El protocolo completo está pensado para quienes buscan resultados visibles sin renunciar a la sensorialidad ni a la tolerancia dermatológica.En un mercado saturado de promesas antiedad, Avène apuesta por la eficacia clínica y la investigación profunda. Y lo hace sin perder de vista lo que realmente importa: que cada piel se sienta más firme, más luminosa y joven. A mí “yo” de hace 7 años le diría : Cuídate más. Porque si algo he aprendido con el tiempo es que la rutina de cuidado solo funciona con constancia. Estos productos prometen resultados, pero no se trata de algo mágico sino de mantener los cuidados en el tiempo y ser paciente para descubrir los resultados.