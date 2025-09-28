El error de maquillaje que más envejece a las +45 (y que seguro cometes sin saberlo)

La luminosidad es el gran objetivo de cualquier rutina de maquillaje, sobre todo cuando buscamos restar años al rostro. Sin embargo, hay un gesto que, aunque parece inocente y hasta rejuvenecedor, en realidad consigue el efecto contrario: abusar de los productos con brillo. Bases glow, iluminadores en exceso o bronceadores satinados que nos prometen jugosidad acaban delatando lo que queremos disimular.

A partir de los 45 años este error se multiplica. La piel cambia, aparecen líneas de expresión más visibles y, al reflejarse la luz sobre esas texturas, el resultado no es precisamente favorecedor. "La piel ya tiene luz propia", recuerda Paula Aroca, maquilladora profesional y portavoz de Druni. La clave, según los expertos, está en el equilibrio: menos es más.

¿Por qué abusar del brillo envejece más allá de los 45?

Con el paso del tiempo, la piel pierde colágeno y elastina, y gana textura. Cuando aplicamos demasiados productos con partículas luminosas, esas pequeñas arrugas y pliegues se realzan aún más. Lo que debería ser un acabado fresco se transforma en un efecto artificial.

La solución pasa por entender que el maquillaje debe acompañar a la piel, no cubrirla. Optar por bases fluidas, bronceadores mates y aplicar iluminador únicamente en puntos estratégicos: arco de cupido, puente de la nariz y parte superior de los pómulos, marca la diferencia. Como dice Paula Aroca: "Un maquillaje bonito es una piel que respira".

¿Cómo elegir los productos adecuados?

La elección de las texturas también marca la diferencia. Sérums ligeros, bases fluidas y polvos solo en zonas concretas son los mejores aliados para conseguir un acabado natural. Los coloretes en crema, los fijadores de cejas y las máscaras waterproof completan el kit perfecto para una piel madura. Como truco estrella, Paula Aroca recomienda aplicar el colorete en crema también en párpados y labios, logrando un efecto monocromático moderno y muy favorecedor.

Ahora que ya eres consciente de ese error que sin querer está saboteando tus mejores looks de maquillaje, te contamos como puedes conseguir un efecto glow sofisticado y natural, toma nota de estos productos recomendados:

Twist glowy highlighter, de Collistar (24,00 euros)

Twist glowy highlighter. Collistar

Un iluminador en barra cremoso que aporta luz inmediata sin exceso. Su formato práctico lo convierte en un básico para llevar en el bolso.

Ilumina CC Cream de Sofia Vergara x Toty (46,00 euros)

Ilumina CC Cream de Sofia Vergara x Toty. Toty

Con SPF 50, unifica el tono, hidrata y aporta luminosidad ligera. Ideal para pieles maduras que buscan protección y un efecto buena cara instantáneo.

Even better light reflecting primer, de Clinique (22,00 euros)

Even better light reflecting primer. Clinique

Un primer que suaviza imperfecciones y deja la piel más uniforme gracias a su tecnología de reflexión de la luz.

Style addict highlighter, de Teeez (23,97 euros)

Style addict highlighter. Teeez

Iluminador líquido versátil, perfecto para mezclar con base o hidratante y conseguir un glow sofisticado en el día a día.

Revitalessence skin glow primer SPF25, de Shiseido (28,00 euros)

Revitalessence skin glow primer SPF25. Shiseido

Un primer iluminador con tratamiento y protección solar. Mejora la textura y elasticidad de la piel mientras prepara el rostro para el maquillaje.

Les beiges fluido iluminador, de Chanel beauty (41,60 euros)

Les beiges fluido iluminador. Chanel

La opción más lujosa: un fluido ligero que se funde con la piel y ofrece un acabado natural y saludable, como si la luz viniera desde dentro.

La regla de oro: menos es más

El maquillaje debe ser un aliado para resaltar nuestra belleza, no una máscara que nos haga sentir artificiales. Los expertos coinciden: la piel madura no necesita exceso de brillo, sino productos estratégicos que trabajen a su favor. La próxima vez que cojas tu iluminador, recuerda: un toque en el arco de cupido, otro en el puente de la nariz y una caricia en los pómulos. Nada más.

Porque el verdadero secreto de un rostro luminoso después de los 45 no está en añadir más luz, sino en aprender a reflejarla con inteligencia.