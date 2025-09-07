¡Ya están aquí! Calendarios de adviento beauty

La cuenta atrás para la Navidad se ha convertido en un ritual de belleza y descubrimiento. Los calendarios de adviento beauty no solo nos permiten probar nuevos productos, sino que transforman cada mañana de diciembre en una experiencia sensorial. Desde fórmulas coreanas hasta clásicos europeos, este año las marcas han elevado el listón con propuestas irresistibles. Aquí te presentamos los más deseados del 2025.

MiiN Advent Calendar 2025 – Advent Bag

Calendario de adviento 2025 MiiN

El calendario de MiiN Cosmetics se reinventa como una Advent Bag: una puffy bag de edición limitada que contiene 24 productos de K-beauty. Con un valor real de 440 €, se ofrece por 129,99 €. Incluye cosméticos full-size, accesorios, maquillaje y productos para el cuerpo y el cabello. Marcas icónicas como COSRX, Benton y Barr se mezclan con novedades exclusivas que aún no están a la venta. Es ideal para quienes buscan una rutina coreana completa y un accesorio de moda en un solo pack. Porque está pensado para que tengas todo lo necesario para una rutina de belleza completa.

The Yepoda Advent Calendar

Calendario de adviento 2025 Yepoda

Yepoda nos invita a recorrer las calles de Seúl con su calendario de adviento de edición limitada, cada número va ilustrado con algo emblemático de los diferentes barrios de la ciudad. El diseño celebra la esencia de Seúl y promete un resplandor radiante. El precio es de 169 € aunque lo que nos ofrece está valorado en 400€. Se trata de una propuesta pensada para quienes aman el cuidado facial con un toque cultural y sofisticado.

Lookfantastic – Calendario de Adviento Mujer

Calendario de Adviento 2025 Lookfantastic

El calendario femenino de Lookfantastic es uno de los más esperados cada año. Ya puedes reservarlo por 120€, aunque lo que esconde en su interior está valorado en 765€, la marca nos promete que es el mejor hasta la fecha. Se sabe que incluirá productos de skincare, maquillaje y cuidado corporal, con marcas como Elemis, Rituals, Philip Kingsley o la viral Sol de Janeiro. Su diseño elegante y su selección de productos lo convierten en un favorito entre las amantes de la belleza que buscan calidad y variedad.

Lookfantastic – Calendario de Adviento Hombre

Calendario de adviento hombre Lookfantastic

La versión masculina de Lookfantastic también promete sorprender. En este caso su precio es 100€ pero sus productos están valorados en unos 460€. Pensado para el hombre moderno, incluye productos para el cuidado facial, corporal y capilar, además de accesorios y fragancias. Es una excelente opción para quienes desean introducirse en el mundo de la cosmética sin complicaciones, con una selección cuidada y funcional.

L’Occitane – Calendario Signature “La Maison”

Calendario de adviento 2025 L'Occitane

Inspirado en la Provenza, el calendario de L’Occitane ofrece 24 sorpresas con aromas y texturas sensoriales. Por 169,00 € (valorado en 296,50 €), incluye productos como cremas faciales, geles de ducha, perfumes, aceites corporales y su emblemática crema de manos. Su diseño en cartón reciclable y puertas numeradas añade un toque lúdico al ritual diario. Es perfecto para quienes buscan una experiencia de belleza sostenible y aromática.

Rituals – The Ritual of Advent

Calendario de adviento 2025 Rituals

Rituals presenta tres versiones de su calendario, todos cargados de productos para el cuerpo, el hogar y el alma. Desde geles de ducha hasta eau de parfum, cada día revela una sorpresa pensada para mimarte. Su estética cuidada y su enfoque holístico lo convierten en un regalo ideal para mujeres y hombres que valoran los pequeños momentos de felicidad.

Los calendarios de adviento beauty se han consolidado como una forma de explorar nuevas marcas, descubrir productos y regalar experiencias. Hay muchas opciones en el mercado, pero aquí os he dejado mi selección personal. Todas tienen algo que me apetece descubrir, que pena no poder probarlas todas. ¿Cuál vas a abrir tú este diciembre? Yo creo que mínimo compraré dos y regalaré alguna.