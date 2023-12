Este es el secreto de Nuria Roca para tener la piel mega hidratada hasta en los meses más fríos del año

Tan solo quedan 9 días para que llegue el invierno, o lo que es lo mismo, la época más fría del año cuando nuestra piel necesita un extra de mimos y de hidratación para sobrevivir a las bajas temperaturas. El invierno deja estragos de poca hidratación y grietas que dan la apariencia de envejecimiento prematuro, por culpa de las molestas escamas de piel muerta, y levantada, que ocasiona el frío. Por eso, Nuria Roca ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram su truco para lucir una piel de seda durante todo el año, incluso en los meses más fríos del año. Pero no solo ella, también toda su familia. No es la primera vez, ni será la última, que la presentadora valenciana nos declare su amor por los productos de Dr. Tree, y entre sus favoritos está el Gel de Ducha Hidratante con aroma de pomelo de la firma de Laboratorios Phergal. Por eso Nuria Roca ha compartido en su perfil de Instagram todos los beneficios que consigue con el uso de estos productos y cómo cuidan su piel y la de toda tu familia. Aunque no solo es fan del Gel de Ducha Hidratante con aroma a pomelo, también del Gel de Ducha Sólido Nutritivo, del Bálsamo Corporal Hidratante, del Bálsamo de Manos Reparador, y más aún en estas fechas, del Kit del Viajero que te puedes llevar a tus viajes de Navidad o para la vuelta a casa con tu familia, sin dejar de usar tus productos favoritos.

Nuria Roca ha dejado claro de primera mano cómo estos productos pueden aliviar las molestias de una piel sensible, proporcionándole una sensación de confort y bienestar. La formulación cuidadosamente elaborada de Dr. Tree utiliza ingredientes naturales de alta calidad que brindan una hidratación profunda, dejando la piel suave y rejuvenecida. Unos productos de Dr.Tree que puedes comprar en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web.

Gel de ducha hidratante con aroma de pomelo (rebajado a 11,14 euros)

Como os hemos dicho anteriormente este es el gel hidratante favorito de Nuria Roca con un 99,7% de origen natural y certificado Cosmos Natural Ecocert. Pensando para pieles sensibles con tendencia a seca que necesiten un extra de hidratación con propiedades emolientes, hidratantes y antioxidantes que frenan el fotoenvejecimiento de la piel. Sus principales ingredientes, como el Limnanthes Alba Seed Oil, facilitan la formación de una barrera para que no se pierda la hidratación y facilitar así la entrada de nutrientes. También está formulado con extracto de Margarita Azul, el Aceite BIO de Semillas de Chía, y el Alpha Glucan Oligosaccharide que ayuda a proteger el microbioma. Pero no solo las propiedades es lo que han enamorado a la presentadora, también sus notas cítricas e intensas con aroma fresco a pomelo italiano.

Gel de ducha hidratante. Dr.Tree

Gel sólido nutritivo (rebajado a 10,84 euros)

Ya no hay dudas de que la cosmética sólida se ha apoderado de nuestro baño, y también del de Nuria Roca, y no solo para viajar, también para el día a día en casa. Por eso la presentadora valenciana no duda en tener siempre en su ducha este Gel Sólido Nutritivo de Dr.Tree para el cuidado de la piel de toda la familia, también en invierno. Y es que este gel sólido hidrata, regenera y calma nuestra piel aporta, a la vez, esa elasticidad que tanto buscamos, mientras protege la barrera cutánea formando un film protector. Con aceite de Argán Bio y Manteca de Cacao, este producto aporta una elasticidad inédita y nutrición a la piel y protege su barrera cutánea, formando un film protector sobre la misma, gracias al Aceite de Abisinia. Ecocert Cosmos Natural, aroma de Musgo Blanco y el 99,7% ingredientes de origen natural.

Gel sólido. Dr.Tree

Bálsamo corporal hidratante (ahora por 11,56 euros)

En la rutina de baño de Nuria Roca, y toda su familia, tampoco falta el bálsamo corporal hidratante de rápida absorción que le deja una piel de seda preciosa. Estamos hablando de un bálsamo natural con un 99,5% de ingredientes naturales certificados por Cosmos ECOCERT. Formulado con Extracto de Margarita Azul y Aceite de Semillas de Chía, que ejercen una función dermoreparadora, restaurando la barrera cutánea y nutriendo e hidratando en profundidad; además, de ejercer una acción calmante; con Alpha Glucan Oligosaccharide que ayuda a proteger el microbioma y además, contiene Manteca de Karité Bio que hidrata, nutre y reparan la piel sensible.

Bálsamo corporal. Dr.Tree

Bálsamo de manos reparador (ahora por 5,86 euros)

Porque si hay una parte del cuerpo que se resiente de más en invierno, esa son nuestras manos. Por eso, este Bálsamo de manos reparador de Dr.Tree será nuestro gran aliado en los próximos meses. Estamos hablando de esta emulsión hidratante y reparadora para las pieles sensibles que nutre e hidrata la piel profundamente. Sí, todo eso que nuestra manos necesitan urgentemente para reducir las rojeces y a la vez, proteger y restauras la barrera cutánea. Con un tacto más denso que la crema de manos hipoalergénico, Nuria Roca tiene claro que es todo lo que necesitamos este invierno para lucir unas manos con una piel de seda.

Bálsamo manos. Dr.Tree

Todos estos productos son los que Nuria Roca utiliza en su rutina de ducha para presumir de una piel de seda, también en los meses más fríos del año. Pero cuando se va de viaje, no duda en meter en su maleta, el Kit del Viajero de Dr.Tree, para que su piel se sienta como en casa.

Kit del viajero de Dr.Tree (19,95 euros)

Este neceser ECO de Dr.Tree está pensando para los más viajeros de la casa, todos tus productos favoritos en un kit que podrás meter en tu maleta de mano sin necesidad de facturar. ¿Qué contiene el Kit del Viajero de Dr.Tree? El Champú Sólido 2 en 1 Hidratante, el Gel de Ducha Sólido Exfoliante, además de una Jabonera de Bambú para poder colocar tus sólidos allá donde vayas. Pero no solo eso, ahora además también encontramos otra versión a la venta con un cepillo de bambú.

Kit del viajero. Dr.Tree

Está claro que si este invierno no queremos que el frío haga estragos en nuestra piel, solo tenemos que copiar la rutina de ducha y cuidado de Nuria Roca, y toda su familia con estos productos de Dr.Tree de Laboratorios Phergal.