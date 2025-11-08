Estos son los colores que buscaremos para el pelo en 2026

El 2026 se acerca y con él, nuevas tendencias en coloración capilar que prometen marcar la pauta en estilo y cuidado del cabello. Los desfiles recientes, como el de Victoria’s Secret, han mostrado claramente qué tonos serán los protagonistas en los próximos meses: naturales, luminosos y saludables.

Fran Galán, estilista de The Beauty Concept Hair, destaca que las pasarelas siguen siendo la principal fuente de inspiración, pero hoy las clientas llegan con una idea clara de lo que buscan, aunque siempre valoran el consejo profesional. “El cuidado del cabello es tan importante como el color. La tendencia es que el brillo y la salud del pelo sean el verdadero protagonista”, explica.

Entre los colores que arrasarán en 2026, destacan:

Modelo con color mocha mousse Instagram (@emecyerlitass_)

1. Mocca Mousse

Este castaño iluminado con matices cálidos y brillantes se ha convertido en uno de los más solicitados. Los tonos caramelos, miel, avellana o arena permiten crear volumen y contraste, dando la sensación de un cabello más denso y lleno de vida. Su bajo mantenimiento y versatilidad lo hacen ideal para cualquier tipo de melena.

Sabrina Carpenter Instagram (@cgonzalezbeauty)

2. Gold Obsession

El rubio total sigue siendo tendencia, pero en versiones muy luminosas. Mechas sutiles tipo babylights difuminadas sobre la raíz generan un efecto dorado natural, resaltando el brillo y la suavidad del cabello. La clave está en un acabado cuidado, con efecto espejo que refleja luz y potencia el aspecto saludable.

Sofia Grainge Richie Instagram (@sofiagrainge)

3. Beige Rubios Neutros

Los tonos fríos vuelven a destacar, especialmente combinando rubios oscuros con matices beige y arena. La técnica de lowlights permite dar profundidad y contraste, mientras que un money piece estratégico ilumina el rostro y enmarca la mirada de forma elegante y natural.

Hailey Bieber con tono castaño @haileybieber

4. Castaños Ultra Luminosos Cálidos

La apuesta por lo natural se mantiene, pero con un toque de sofisticación. Los castaños con subtonos cobrizos o dorados imitan la luz del sol sobre el cabello, aportando brillo y movimiento. Este estilo resalta la salud y la textura del cabello, siendo ideal para quienes buscan un look radiante sin esfuerzo.

La tendencia para 2026 se centra en tonos que realzan la belleza natural del cabello y en la importancia del cuidado capilar. Colores vibrantes, pero con apariencia saludable, serán la clave para lucir melenas de impacto en cualquier ocasión.