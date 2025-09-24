El flequillo garçon de Blanca Suárez, la clave de su look más rompedor en San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián se ha convertido una vez más en el epicentro del glamour, y en esta 73ª edición ha sido Blanca Suárez quien ha acaparado todos los focos. La actriz acudió a la alfombra roja de la premiere de Parecido a un asesinato, la nueva película de Antonio Hernández basada en la novela de Juan Bolea, y lo hizo con un look que evocaba directamente la estética del Gran Gatsby.

El estreno de su nueva película

La protagonista de Las chicas del cable llegó al Kursaal junto al resto del reparto del filme - Eduardo Noriega, Tamar Novas y Claudia Mora- para presentar oficialmente esta historia de suspense. Tras un primer pase para la prensa, el equipo posó ante los fotógrafos en los cines Príncipe de Donosti, frente a la playa de la Zurriola, donde la actriz se convirtió en la gran protagonista gracias a su estilismo.

Un vestido de impacto firmado por Nina Ricci

Blanca Suárez apostó por un vestido de la colección otoño/invierno 2025 de Nina Ricci, una de las primeras propuestas diseñadas por Harris Reed para la maison francesa. El creador británico ha sabido reinterpretar la sensualidad de las flappers de los años 20, fusionando modernidad y espíritu retro en piezas que respiran feminidad y libertad.

El look de Blanca Suárez. Gtres

La prenda elegida por Blanca está confeccionada en tul transparente con pequeños lunares negros y decorada con flecos brillantes a base de lentejuelas, creando volantes que dotan al vestido de un movimiento único. El diseño, de silueta recta y manga larga, llega hasta el suelo y presenta un escote en pico que se cierra al cuello con una lazada de terciopelo, formando visualmente una lágrima muy sofisticada.

El guiño a los años 20

Este detalle, junto con la caída del vestido y el juego de transparencias, recuerda a los míticos vestidos de cabaret y a los flapper dresses que simbolizaron la liberación femenina en los años 20. Harris Reed recupera ese aire atrevido y lo adapta a una versión más elegante y contemporánea, con un dramatismo que encaja a la perfección en una alfombra roja como la de San Sebastián.

El look de Blanca Suárez. Gtres

Blanca completó su look con un recogido pulido y flequillo recto, un peinado con claras referencias al estilo garçon de la época, que reforzaba el aire retro del conjunto. Para el calzado, se decantó por unos clásicos salones negros de tacón fino, dejando todo el protagonismo a la espectacularidad del vestido.

Blanca, icono de estilo en cada aparición

Con este estilismo, Blanca Suárez confirma por qué es uno de los rostros más esperados en cada festival. Su capacidad para arriesgar con diseños diferentes y su carisma innato la convierten en una de las actrices más influyentes en cuestiones de moda dentro y fuera de la gran pantalla. En esta ocasión, no solo presentó un nuevo proyecto cinematográfico, sino que también ofreció un homenaje a la sofisticación y el glamour de los felices años 20.