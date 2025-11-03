Helena Rodero, farmacéutica: "A partir de los 40, el cabello cambia más de lo que imaginas"

A partir de cierta edad, no solo la piel revela el paso del tiempo: el cabello también envejece, y sus señales son más evidentes de lo que pensamos. Menos brillo, pérdida de densidad, textura más seca y un volumen que ya no responde igual al secador son solo algunos de los signos más habituales que muchas mujeres comienzan a notar a partir de los 40. Aunque durante años se ha hablado del envejecimiento cutáneo, el capilar ha pasado casi desapercibido, cuando lo cierto es que también tiene causas biológicas detrás.

Y es que el cabello, al igual que la piel, también tiene su propio reloj interno. Su ciclo de crecimiento se ralentiza, los folículos pilosos pierden actividad y la producción de sebo y queratina disminuye con el paso del tiempo. "El envejecimiento capilar existe y está demostrado científicamente", explica Helena Rodero, farmacéutica y experta capilar de Planet Skin, quien ha analizado cómo y por qué cambia la melena con los años, y qué podemos hacer para mantenerla fuerte, brillante y con cuerpo durante más tiempo.

Cómo frenar el envejecimiento capilar según los expertos

La buena noticia es que sí se puede ralentizar este proceso y mejorar visiblemente la calidad del cabello. "Aunque el cuidado del envejecimiento capilar aún está menos desarrollado que el de la piel, la prevención es clave", afirma Rodero. Además de usar cosmética adaptada a cada etapa, la experta recomienda un enfoque integral, que combine nutrición, cosmética y hábitos saludables: "Para mantener el cabello sano, hay que tratar la piel y cuidar la alimentación. Una dieta equilibrada garantiza la salud del cuerpo y del cabello", insiste.

Entre los nutrientes imprescindibles para fortalecer el cabello están las vitaminas del grupo B, el zinc, el hierro, el cobre y los ácidos grasos esenciales, presentes en alimentos como el aguacate, los cereales integrales, la quinoa o la yema de huevo. Rodero también recomienda incorporar un ritual básico pero transformador: el doble lavado capilar. "El primer champú elimina la contaminación y los residuos de peinado; el segundo limpia el cuero cabelludo en profundidad, retirando el exceso de sebo", explica.

Además, sugiere buscar fórmulas adaptadas a las necesidades de cada tipo de cabello y etapa vital: densificadoras, nutritivas o voluminizadoras, con activos como biotina, niacinamida, péptido de cobre o aminoácidos fortalecedores, que ayudan a mantener el grosor y reforzar la cutícula.

El futuro del cuidado capilar pasa, según la experta, por la tendencia "skinification", esa filosofía que trata el cuero cabelludo como si fuera piel. Sérums, exfoliantes o tónicos capilares son ya imprescindibles para equilibrar el microbioma, fortalecer la raíz y prolongar la juventud del cabello. "El envejecimiento capilar no se puede evitar, pero sí ralentizar y mejorar su aspecto con constancia y buenos hábitos", concluye.

5 productos para prevenir el envejecimiento capilar

Sérums, tónicos y exfoliantes capilares se convierten en imprescindibles para mantener el equilibrio del microbioma y fortalecer la raíz. A continuación, una selección de productos para lucir una melena joven y saludable.

Tratamiento capilar kundal honey & macadamia hair treatment english rose, de Kundal (14,90 euros)

Tratamiento capilar kundal honey & macadamia hair treatment english rose. Kundal

Un tratamiento intensivo que combina miel y macadamia para nutrir, hidratar y aportar un brillo duradero. Ideal para cabellos secos o dañados, ayuda a restaurar el equilibrio de humedad y deja la melena sedosa y luminosa.

Tónico cabelludo kundal head spa & scalp care scalp tonic, de Kundal (16,90 euros)

Tónico cabelludo kundal head spa & scalp care scalp tonic. Kundal

Un tónico formulado con extracto de cafeína vegetal y judías verdes que estimula el crecimiento y combate la caída del cabello. Su textura ligera calma, fortalece y revitaliza el cuero cabelludo sin irritarlo.

Tratamiento capilar some by mi cica peptide anti hair loss derma scalp treatment, de Some by mi (rebajado a 6,90 euros)

Tratamiento capilar some by mi cica peptide anti hair loss derma scalp treatment. Some by mi

Tratamiento anticaída con CICA y 11 tipos de péptidos que nutren y fortalecen el cabello desde la raíz. Repara la fibra, evita la caída y calma la irritación del cuero cabelludo, consiguiendo una melena más suave y brillante en solo tres minutos.

Tónico capilar some by mi cica peptide anti hair loss derma scalp tonic, de Some by mi (13,90 euros)

Tónico capilar some by mi cica peptide anti hair loss derma scalp tonic. Some by mi

Este tónico capilar contiene biotina, proteína vegetal y 11 complejos de péptidos que refuerzan el cuero cabelludo y reducen la caída, aportando vitalidad y densidad visible.

Champú masil 5probiotics scalp scaling shampoo, de Masil (16,90 euros)

Champú masil 5probiotics scalp scaling shampoo. Masil

Champú con probióticos y extractos naturales que exfolia suavemente el cuero cabelludo, eliminando impurezas y exceso de sebo. Ideal para recuperar el equilibrio y preparar el terreno para un crecimiento capilar sano y fuerte.

El cabello envejece, sí, pero no está condenado a perder su vitalidad. Con buenos hábitos, productos adecuados y una rutina constante, mantener una melena fuerte y con brillo a los 40 (y más allá) no es un milagro, es pura ciencia y constancia.