Labios difuminados coreanos: el truco viral para ganar volumen sin pasar por agujas

La belleza coreana vuelve a marcar tendencia y, esta vez, no hablamos de rutinas de diez pasos ni de la famosa glass skin. El nuevo objeto de deseo beauty llega directo desde Seúl y está arrasando en TikTok: los 'blurred lips' o labios difuminados. Una técnica sencilla, sin agujas de por medio, que promete labios más voluminosos y jugosos con un acabado natural.

Lo que diferencia a este look frente a los labios perfilados que llevamos viendo en los últimos años es su frescura. Como explica Cristina G. Nuevo, maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin, "en lugar de buscar un contorno marcado, lo que se busca es justo lo contrario: suavizar los bordes y concentrar el color en el centro de la boca para lograr ese efecto de labio mordido que resulta tan favorecedor".

¿Por qué triunfan los 'blurred lips'?

Lejos de ser una moda pasajera, esta técnica es una respuesta estética frente a la saturación de los labios XXL logrados con rellenos. Parte de la Generación Z está rechazando los cánones tan rígidos y apuesta por propuestas más naturales y menos invasivas.

El difuminado en los bordes genera un efecto óptico que favorece especialmente a los labios finos, ya que los hace parecer más voluminosos y jugosos. Además, es una técnica versátil: funciona con tonos rojos, rosados, tierra o incluso ciruelas. Y lo mejor de todo, se adapta a cualquier estilo personal.

Cómo conseguirlos paso a paso

La clave está en la preparación: unos labios hidratados y suaves son imprescindibles para que el efecto funcione. Tras exfoliar y aplicar un bálsamo nutritivo, se coloca el color en el centro de la boca (puede ser un labial, tinte o bálsamo pigmentado) y se difumina con los dedos o una brocha esponjosa hacia fuera, desdibujando los bordes.

Para fijar el resultado y alargar su duración, se puede aplicar un velo de polvos sueltos. Y si buscamos un acabado más jugoso, bastará con un toque de gloss o aceite labial. El resultado: unos labios con efecto volumen inmediato, naturales y favorecedores.

Los productos que necesitas para recrear el look

Si quieres sumarte a la tendencia, estas son algunas opciones que la experta y maquilladora Cristina G. Nuevo recomienda para conseguir dominar el truco de los labios difuminados y que se adaptan a distintos estilos y acabados.

Patchtinte rouge star plumping lip tattoo, spicy orange, de Maxclinic (11,90 euros)

Patchtinte rouge star plumping lip tattoo, spicy orange Maxclinic

Un tinte con efecto volumen de larga duración, enriquecido con miel y ácido hialurónico. Color vibrante que aguanta todo el día.

Bálsamo labial powder cream lip balm carrot cake, de Tocobo (15,90 euros)

Bálsamo labial powder cream lip balm carrot cake. Tocobo

Bálsamo aterciopelado con tono terracota suave. Hidrata y aporta pigmento modulable para un acabado natural.

Tinte multifunción black rouge glow, gb05 carbo rosé, de Bokki (19,90 euros)

Tinte multifunción black rouge glow, gb05 carbo rosé. Bokki

Ideal para labios y mejillas, ofrece un tono rosado fresco y luminoso con textura ligera.

Maquillaje Ripplesh Jelly Balm, j05 watermelon jelly, de Peripera (14,90 euros)

Maquillaje Ripplesh Jelly Balm, j05 watermelon jelly. Black rouge

Bálsamo gelificado con textura jugosa. Aporta brillo natural y labios hidratados sin sensación pegajosa.

Tinta multifunción ink velvet 040 calm rosy, de Peripera (9,90 euros)

Tinta multifunción ink velvet 040 calm rosy. Peripera

De acabado aterciopelado y elegante, se puede modular en capas para lograr más intensidad.

Prebase skin liar, de Elizavecca (18,90 euros)

Prebase skin liar. Elizavecca

Prepara y suaviza la piel del labio, controla el sebo y prolonga la duración del difuminado.

Polvos multiusos cica no-sebum, de VT (7,90 euros)

Polvos multiusos cica no-sebum. VT

Matificante ultraligero con centella asiática. Perfecto para sellar el maquillaje sin resecar.

El encanto de lo imperfecto

En una era dominada por tutoriales de maquillaje que buscan la perfección absoluta, los 'blurred lips' nos recuerdan que lo atractivo también puede estar en lo espontáneo. Se trata de una declaración estética que reivindica lo sutil, lo natural y lo imperceptiblemente poderoso. Porque, a veces, un simple gesto basta para cambiar por completo la expresión de un rostro.