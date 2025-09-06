La mejor vitamina C para la cara según Chat GPT ¿Coincide con mi opinión?

La vitamina C cosmética que recomienda ChatGPT
Hoy en día la IA está presente en nuestro día a día. Ya sea como una herramienta que nos ayuda a organizar nuestro trabajo o como un simple elemento anecdótico. Por lo que no es de extrañar que le pidamos opinión sobre productos, sobre todo pensando en que será más objetivo que una persona. Pero ¿Cuánto sabe de cosmética? Le hemos preguntado sobre los mejores productos con vitamina C, ¿crees que el resultado coincidiría con mi propio ranking? Veamos los resultados
Preguntar a ChatGPT sobre cosmética
Lo primero ha sido plantearle la pregunta, como quería que nos hablase de productos con vitamina C en general, sin centrarnos en sérum o hidratantes esta ha sido la pregunta:
“Eres una experta en cosmética y vas a analizar los mejores productos que usan entre sus ingredientes la Vitamina C como elemento principal. Prepara un listado de los 5 mejores del mercado que se pueden comprar en España.”
Ante esta pregunta ChatGPT nos ofrece un listado, pero de Sérum con Vitamina C. Aquí os dejo su clasificación:
Posición
Producto destacado
Por qué destaca
Rango de precio
1
The Ordinary (23 %)
Alta concentración y precio muy accesible
9 € aprox. (Druni)
2
Garnier Skin Active
Eficacia probada en manchas y luminosidad
~30 – 35 €
3
Vichy Liftactiv
Suave, hipoalergénico y eficaz para piel sensible
~30 €
4
Sesderma C-Vit
Excelente absorción e hidratación profunda
~17 € (Primor)
5
COSRX 23 %
Potente fórmula coreana para piel “glow”
~17 € (Primor)
¿Cómo han sido los resultados? Los analizamos
ChatGPT se basa en la información que diferentes medios especializados os ofrecemos y entre todo esto, estás son las 5 opciones que nos ofrece porque piensa que son las más valoradas, por su calidad-precio y por su fórmula. Con todo esto nos da un resultado que sinceramente me parece interesante. ¿Coincide con mis recomendaciones? Pues sí y no. Los 3 primeros productos me parecen muy acertados, dentro de un rango de precios aceptable y con buenas fórmulas.
¿Qué pasa con los otros dos? Simplemente no conozco cómo funcionan. Ya que, aunque he probado y pruebo muchos cosméticos no siempre llego a todo. No obstante, seguramente los incluya en mi lista de posibles porque al final siempre es interesante descubrir nuevas opciones.
No son malas recomendaciones, porque como os decía se basa en la información que las expertas exponen, dejando a un lado que solo nos ha incluido sérums. Eso sí, cada producto tiene sus cualidades y sus desventajas. Por eso, os invito siempre a estudiar las opciones que tenéis a vuestro alcance y tener en cuenta: las necesidades de vuestra piel, las características de vuestro entorno (porque un clima seco o húmedo puede marcar la diferencia) y hasta vuestra etapa (porque no es lo mismo buscar hidratar la piel con 20 años que con 40).
Los sérum con vitamina C que yo recomiendo
Cómo os decía usar uno u otro dependerá de vuestras necesidades, pero os voy a ofrecer las opciones que más me gustan a mí personalmente:
Vitamin Activ Cg de Avène: Esté producto lo descubrí gracias a que Paula Echevarría compartió que lo utilizaba en su rutina minimalista diaria. En su fórmula también encontramos niacinamida (ideal para mejorar la textura de la piel) y bakuchiol (ofrece resultados similares al retinol pero con mayor tolerancia). Como resultado un sérum perfecto para las que buscamos resultados antiedad.
Pure Vitamin C12 de La Roche Posay: Esta fórmula es ideal para pieles maduras y sensibles, cuenta con una concentración de vitamina C al 12%, de ahí su nombre, pero me encanta porque también cuenta con ácido hialurónico en su fórmula. Mejora la textura y aporta luminosidad, visible con rapidez.
C25 Super Booster de Paula’s Choice: Este sérum es una bomba antioxidante con un 25% de vitamina C pura, ideal para quienes buscan resultados visibles en manchas y firmeza. Lo descubrí cuando buscaba algo más potente para las zonas con hiperpigmentación para una amiga. Su textura es ligera y se puede mezclar con tu hidratante habitual. Además, contiene péptidos y ácido ferúlico, que refuerzan la acción antiedad.
C+E Serum de LICO: Me gusta especialmente por su combinación de vitamina C con vitamina E, que juntas ofrecen una protección antioxidante muy completa. Lo uso cuando quiero un acabado más jugoso y una piel con aspecto descansado. También contiene ácido hialurónico y extractos botánicos que calman y revitalizan, perfecto para pieles sensibles o fatigadas.
Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode: Cuenta con una fórmula con triple vitamina C, extraída de fuentes naturales como brotes de kale, brócoli y espinaca. Es ideal si buscas luminosidad y protección antioxidante sin renunciar a una cosmética más consciente. Además, su textura ligera y su aroma herbal hace que usarlo sea muy agradable.
Ya veis que diferente ha sido mi propuesta y la de ChatGPT. Lo mejor de todo es que ahora mismo tenéis 10 nuevos sérum que podéis probar. Por mi parte, ya tengo dos más en mi lista de pendientes para estudiar y ver si la recomendación de ChatGPT merece la pena.
