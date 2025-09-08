Nivea en lata azul: ¿Esta crema es apta para la cara? Un químico resuelve la duda

No siempre hace falta recurrir a cremas faciales caras para mantener la piel hidratada y cuidada. Entre las opciones más económicas y conocidas siempre destaca la clásica Nivea de lata azul, presente en la mayoría de los hogares españoles desde hace décadas. Su textura densa y su color blanco la hacen fácilmente reconocible, pero también ha generado debate sobre si es adecuada para usar en el rostro o si conviene reservarla únicamente para el cuerpo.

¿Es apta para el rostro?

Recientemente, un vídeo viral en redes sociales puso en duda la seguridad de la Nivea azul para la cara, señalando la presencia de parafina líquida, un derivado del petróleo, en su fórmula. Este ingrediente provocó preocupación entre los consumidores, aunque es ampliamente utilizado en cosmética.

Qué dice la ciencia

El químico y divulgador científico Vladimir Sánchez ha aclarado la cuestión basándose en estudios y evidencia científica. Según el especialista, la parafina líquida que se utiliza en cosmética está altamente purificada, lo que elimina cualquier riesgo para la salud.

Su función principal es formar una barrera protectora sobre la piel, evitando la pérdida de humedad y garantizando una alta capacidad hidratante, razón por la que la Nivea azul es tan eficaz para combatir la sequedad.

Posibles inconvenientes

Esa capa protectora también puede reducir la “respiración” de la piel, lo que podría afectar a personas con piel muy sensible o con tendencia acneica, ya que puede favorecer la aparición de puntos negros o brotes.

Aunque el producto no es dañino, puede no ser la mejor opción para todos los tipos de piel, especialmente en la zona del rostro, más delicada que otras partes del cuerpo.

Fórmulas ajustadas y seguridad

Como recuerda Vladimir Sánchez, las formulaciones de la Nivea azul han sido ajustadas durante años para minimizar efectos secundarios. Para la mayoría de los usuarios en España, usar la Nivea de lata azul en el rostro no supone un riesgo, aunque su idoneidad puede variar según la persona.

¿Usarla en el rostro o en el cuerpo?

Para pieles normales o secas, puede ser una buena opción hidratante y económica. Sin embargo, para quienes tengan piel grasa, sensible o con acné, es recomendable reservarla para el cuerpo y optar por productos específicos para la cara.