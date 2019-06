Pestañas al estilo de la mujer de Santiago Abascal

La obsesión por adquirir los últimos productos de belleza nos atrapa a todas en nuestro objetivo de estar guapas. Pero tranquila, todo ese esfuerzo en tu tiempo y en tu bolsillo no es necesario para destacar tu belleza natural. Con estos simples trucos puedes sacar partido a tu feminidad y resaltarla sin utilizar tantos productos. Siempre he dicho que hay personas que se sacan un gran partido sin ser un bellezón, y otras que siéndolo no lo aprovechan. El ejemplo más claro es el de Lidia Biedman, la pareja de Santiago Abascal, líder de Vox. Los ojos son una de las partes de la cara a las que más partido sacar, y Lidia lo sabe perfectamente. Por eso, no duda en utilizar uno de los tratamientos más de moda y que tiene en la Reina Letizia una gran seguidora: las pestañas postizas.

La firma británica Nouveau Lashes continúa innovando en el inagotable mundo de las pestañas con su principal novedad para este verano: las extensiones flat. Planas en lugar de redondas y con una base en forma de elipse para una mayor adherencia, que crea además una apariencia de mayor volumen, resultando más ligeras. Su punta dividida da un efecto suave y esponjoso, y su técnica es más saludable para las pestañas naturales. Se utiliza maquillaje para realzarlos, cremas para preservarlas y máscara de pestañas para darles volumen. Este tipo de tratamientos ocupan la cuarta plaza entre los más populares en el campo de la belleza, detrás de los capilares, manicuras y pedicuras: «Más mujeres están dejando de lado su máscara de pestañas en favor de las extensiones, los tintes y las elevaciones para darles una forma más duradera», destaca Hextall. «Con las pestañas postizas se reduce el uso de máscara a diario y también las rutinas de limpieza son menores, lo que significa también una menor manipulación del área de los ojos, reduciendo el riesgo de dañarlos e irritarlos».

En una encuesta realizada recientemente por la firma Nouveau Lashes, el 33% de las mujeres dijeron que los ojos son lo primero en lo que se fijan de la otra persona, mientras que un 21% dijeron que son su característica más atractiva. Son tan importantes que no debemos dejar su salud a un lado cuando utilicemos pestañas postizas o nos hagamos algún tratamiento. Tres expertas del sector (una optometrista, una dermatóloga y una tricóloga) revelan cómo hacerlo y qué debemos evitar. Los regímenes de belleza, nuestro estilo de vida constantemente ocupado y otras causas como el envejecimiento, provocan estrés en la piel alrededor de los ojos y las pestañas, lo que provoca sequedad en la piel, irritación y pérdida de pestañas. «Las pestañas están ahí para proteger el ojo. Atrapan suciedad que podría caer en él y causarle alguna lesión», comenta la optometrista Francesca Marchetti. La buena noticia es que con el cuidado adecuado, podemos tener unos ojos brillantes y saludables sin recurrir a medidas drásticas.

