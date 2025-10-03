Poco tiempo por las mañanas: un maquillaje sencillo, rápido y nada pesado para la vuelta a la oficina

La vuelta a la rutina ya se ha convertido en una realidad en octubre. Hemos vuelto a los madrugones, las infinitas alarmas del reloj o a las clásicas y conocidas prisas de todas las mañanas. Porque sí, a veces nuestro sueño es más profundo o cuando nos toca el despertador decidimos tomarnos unos minutos más aunque tengamos menos tiempo para salir de casa. Si a todo ello le sumamos que debemos ir formales o arregladas a la oficina, el look de maquillaje puede ser todo un desafío. Sin embargo, no tenemos la necesidad de recurrir a demasiados productos de belleza para conseguir un resultado más fresco, natural y nada pesado.

Como decíamos, el tiempo por las mañanas siempre parece ir más rápido de lo normal y a veces el makeup se escapa de la lista de prioridades a causa de la falta de este. Pero tenemos el truco infalible, porque podemos evitar que esto no ocurra si es con una buena selección de aquellos ítems que te lo ponen fácil: son rápidos de aplicar y no te llevarán más de segundos en dominarlo. Porque no hablamos ni de complicaciones ni de capas, capas y más capas, sino de unos escasos pasos que encajan con tu ritmo de las mañanas, que consiguen un efecto natural y dejan respirar tu piel. El secreto se esconde en utilizar productos beauty multifuncionales para listo un look de maquillaje en menos de 10 minutos.

Productos de belleza rápidos y fáciles de aplicar para un acabado natural

Si eres de aquellas que sí o sí deben utilizar base de maquillaje para unificar el tono o hidratar, es recomendable buscar una con un efecto natural, con textura ligera y nada pesada, como la Easy Blur, de Huda Beauty. De efecto alisadora, ofrece una cobertura de media a ajustable para una aplicación fácil, imperceptible y con una durabilidad de 12 horas por si la jornada de trabajo se alarga en un afterwork.

También, para dar un resultado más luminoso o jugoso a la piel, podemos hacer recurso de un iluminador líquido, como este Diamond Drops Mixer, de NAM. Con una textura fluida, se aplica directamente sobre la piel para lograr un efecto glow inmediato y sofisticado sin recargar ni engrasar demasiado la dermis.

Tras ello, es esencial los correctores para tapar ojeras, rojeces o granitos, apostando por una máxima naturalidad, como esta opción de Too Faced: Born This Way Super Coverage . Tiene una cobertura perfecta, de larga duración e hidratante que además también se puede utilizar a modo de contorno o iluminador.

También, para las amantes de los bronceadores, no podían faltar los míticos SoftSculpt, de Makeup by Mario, puesto que son extremadamente ligeros, nada pesados y versátiles (también perfectos para utilizar como sombra de ojos o para marcar la cuenca). Crean una definición suave, así como una piel naturalmente bronceada que realzan todas las facciones de nuestro rostro.

Para dar un toque de color no podemos prescindir del un colorete en crema, que se difumina con los dedos en cuestión de segundos. Además, también aporta frescura al rostro y se pueden emplear a modo de sombra de ojos, como los icónicos On-the-Glow Blush, de Pixi en un tono rosado para el día a día.

Para dar por acabado el look de maquillaje, nada mejor que unos buenos bálsamos labiales con color para conseguir unos labios irresistibles y jugosos. Además de dar un plus de color, también cuida al máximo nuestros labios ante los agresores externos, como la bajada de las temperaturas, como este Lip Glowy Balm, de Laneige, con acabado luminoso.

Salir de casa con un look de maquillaje que te ha hecho emplear menos de 10 minutos es totalmente posible. Solamente hace falta organización, prioridad y una excelente sabiduría de lo que nos funciona y lo que nos hace ser ágiles. Sin ninguna duda: las fórmulas ligeras, los productos multifuncionales o las texturas fáciles de aplicar.