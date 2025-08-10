Uñas polka dots el favorito del verano que serán tendencia en otoño

Las polka nails, también conocidas como uñas con diseño de lunares, han regresado con fuerza al mundo del nail art, combinando el espíritu juguetón del estilo retro con la versatilidad moderna. Inspiradas en el clásico estampado de lunares que dominó la moda de los años 50 y 60, estas uñas ofrecen una forma sencilla pero llamativa de expresar creatividad y personalidad. Ya sea en tonos pastel para un look dulce y romántico, o en colores vibrantes para un efecto audaz y divertido, las polka nails se adaptan a cualquier ocasión y estilo.

Este diseño, que puede parecer minimalista a primera vista, permite infinitas variaciones: desde patrones simétricos y monocromáticos hasta combinaciones caóticas y multicolores que capturan la atención al instante. De hecho, famosas como Dua Lipa también a caído enamorada de este diseño de uñas. Y no es de extrañar porque los lunares dan mucho juego, veamos algunos diseños para inspirarte.

Manicura francesa con lunares

Este diseño de uñas reinventa la clásica manicura francesa con un giro moderno y juguetón. Las puntas blancas decoradas con lunares blancos aportan textura y dinamismo sin perder la elegancia. La forma almendrada y la base rosada transparente mantienen el look sofisticado, mientras que los puntos añaden un toque creativo ideal para quienes buscan algo sutil, pero con personalidad. Es perfecto para eventos formales con un guiño divertido o para el día a día con estilo.

Manicura francesa lunares @nail.art.by.tea Instagram

Lunares limitados

Frescura y delicadeza con un toque retro es lo que caracteriza a este ejemplo de polka nails. La base en azul claro transmite serenidad y estilo, mientras que los lunares blancos en el anular y el meñique aportan un aire juguetón y femenino. Es una propuesta ideal para primavera o verano, pero cambiando el color de base será una opción perfecta al llegar el otoño.

Manicura azul con lunares @marsela__nails Instagram

Lunares multicolor

Este diseño de polka nails destaca por su alegre combinación de colores sobre una base rosa suave y brillante. Los lunares en tonos rojo, verde, amarillo y plateado están distribuidos de manera uniforme, creando un efecto festivo y encantador sin resultar recargado. La elección de una base neutra permite que los puntos resalten, mientras que el acabado glossy aporta un toque pulido y elegante. Es una propuesta ideal para quienes buscan un estilo divertido, versátil y lleno de personalidad

Manicura lunares multicolor @egneiluteenused Instagram

Manicura confeti

Una celebración en miniatura en lo que encontramos en esta manicura. Sobre una base transparente los lunares multicolor de este diseño parecen imitar al confeti de una fiesta. La distribución de los lunares, aparentemente aleatorio, crea un efecto dinámico y juguetón. Es una manicura divertida sin caer en excesos y que nos permite jugar con infinidad de colores, adaptándolos a las tendencias de cada temporada.

Manicura confeti @orazioanelli_beauty Instagram

Explosión de color

Este diseño de polka nails es una explosión de color pastel con un toque juguetón y bien equilibrado. Cada uña presenta una base distinta (azul, lavanda, rosa, melocotón y verde menta) decorada con lunares en tonos ligeramente más intensos que contrastan sin romper la armonía. La aplicación es precisa y uniforme, lo que le da un acabado limpio y profesional. Puedes elegir una de las combinaciones o decidirte por esta apuesta multicolor.

Polka Nails @orchard.nails Instagram

Elegancia en estado puro

La sofisticación y la delicadeza nos llega con esta manicura clásica. En forma de almendra y con una base rosa semitransparente se distribuyen de forma delicada unos pequeños lunares colocados con precisión. Todo concluye en un diseño limpio, uniforme y pulido. Ideal para quieres prefieren una manicura sutil con un toque especial.

Polka Nails @nailed.pierced.linkedbyskyler Instagram

Variedad de tonos y tamaños

Sobre una base nude o transparente, los lunares en tonos azul y turquesa se distribuyen en distintos tamaños, creando un efecto visual alegre y equilibrado. El acabado brillante realza la limpieza del diseño y aporta un aspecto pulido y profesional. Los tonos elegidos son perfectos para lucir en agosto, porque son una transición elegante para ir cerrando el verano y adentrarnos en el otoño.

Lunares en tonos azules @nailed.pierced.linkedbyskyler Instagram

El blanco y negro no falla

Este diseño de uñas apuesta por la elegancia minimalista con un toque gráfico muy actual. Las uñas almendradas están esmaltadas con una base nude o transparente, sobre la cual se distribuyen pequeños lunares negros de forma uniforme. El contraste entre la base clara y los puntos oscuros crea un efecto visual limpio, moderno y sofisticado. Puedes invertir los colores si prefieres una manicura con más carácter.

Manicura en blanco y negro @alicegi.nailstudio Instagram

Los lunares nos permiten dar un toque diferente a nuestra manicura. Sin duda, una profesional te hará el diseño polka nails perfecto, pero si tenemos las herramientas necesarias podremos experimentar en casa y jugar con los lunares. Es un estilo atemporal que nos permite múltiples combinaciones. Y que podremos adaptar a los colores de la temporada.