La V que marca tendencia: reinventa tu manicura francesa con 5 diseños que desearás copiar

La manicura francesa ha sido sinónimo de elegancia atemporal desde que irrumpió en el mundo beauty en los años 70. Pero como todo clásico, también sabe reinventarse. Esta temporada, la versión en “V” se impone como el nuevo gesto de sofisticación minimalista: una línea angular que estiliza la uña, aporta modernidad y se adapta tanto a looks neutros como a los más atrevidos.

Elegancia, sencillez y explosión de color, todo cabe en la “V French nails”. Esta llena de glamour y es pura sofisticación que conjunta con todo. ¿aún no la has probado? Te dejo 5 diseños de manicura ideales para todos los estilos.Clásica renovada

Este diseño reinventa el clásico francés con una punta triangular que aporta precisión y modernidad. Es la versión más cercana a la manicura francesa original que mantiene su elegancia a la vez que su trazo en V estiliza la uña.

V French Nails @champagnexnails Instagram

Manicura diagonal con glitter

Mantenemos el estilo clásico, pero añadimos otro tono y glitter para conseguir este diseño único. Mantiene la elegancia incorporando el tono melocotón en un lado y el blanco en el otro. Para separarlos una línea de glitter le aporta un toque glam sin caer en excesos.

V french nails @emmajacksonnailsandbeauty Instagram

Manicura vibrante con degradado

Apostamos por el color que Taylor Swift a elegido para su nueva “era”, el naranja. Esta propuesta es puro dinamismo y mezcla diferentes técnicas de manicura de uñas. Por un lado, el estilo degradado de las Sherbet Nails y por el otro la manicura francesa usando colores más llamativos. Cada uña tiene su propia personalidad, ideal si te gusta mezclar estilos.

V French nails @thenailboutiquetj Instagram

Arte multicolor en cada dedo

Pasamos a una explosión de color donde mezclamos tonos neón y pastel en patrones geométicos. En este diseño de manicura incorporamos dos de las tendencias de color del otoño en un mismo lugar. Organizando los colores como si fuera un arcoíris conseguimos la combinación perfecta y vibrante. Perfecta para romper con la rutina.

V french nails @summer.blossom.nails.designs Instagram

Multicolor vibrante

Nos quedamos con la idea de uñas multicolor que ya vimos en el anterior diseño, pero en esta ocasión jugamos solo con los colores más intensos de la paleta de colores. Un estilo fresco y vibrante para resistirnos un poco a la llegada del otoño y seguir disfrutando de la luz de los colores del verano.

V French nails @unistella_nails Instagram

La manicura no tiene porque ser aburrida para ser elegante y los estilos se adaptan y renuevan. El diseño V French nails es un claro ejemplo de como un estilo clásico puede adaptarse a tiempos modernos. ¿Conocías esta manicura? A mi me tiene enamorada .