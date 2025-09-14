El secreto coreano que calma y regenera la piel se llama centella asiática y estas 5 cremas por menos de 15 € lo tienen

La centella asiática es uno de los ingredientes más valorados en la cosmética actual. Conocida como “hierba del tigre”, esta planta milenaria ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional asiática por sus propiedades regeneradoras y cicatrizantes. Por ello, en el mundo de la belleza, se ha convertido en un activo estrella gracias a su capacidad para calmar la piel sensible, reducir la inflamación y mejorar la producción de colágeno, todo ventajas.

Lo mejor, no necesitas gastar una fortuna para disfrutar de sus beneficios. Porque en el mercado encontramos productos que emplean la centella asiática y que cuestan menos de 15€. Tu rutina de belleza puede ser asequible y eficaz. A continuación os proponemos 5 opciones interesantes con centella asiática.

1. ISDIN Cicapost – Reparación inteligente

Esta crema de ISDIN está formulada para reparar cicatrices y mejorar la textura de la piel. Contiene centella asiática y rosa mosqueta, dos ingredientes que trabajan en equipo para acelerar la regeneración cutánea. Es perfecta para pieles que han pasado por tratamientos dermatológicos o que necesitan un extra de cuidado tras el sol.

Precio aproximado: 11,70 € por 50 g

Cicapost ISDIN

2. Labnatur Anticelulítica Efecto Frío – Frescura y firmeza

Esta opción es ideal para el cuerpo, esta crema combina centella asiática y granada para combatir la piel de naranja. Su efecto frío estimula la circulación y deja una sensación de frescura inmediata. Además, es un producto vegano y antioxidante, lo que la convierte en una opción consciente y eficaz.

Precio aproximado: 13,50 € por 300 ml

Anticelulítica efecto frío Labnatur

3. Elix·Care Corpo Estri·Care – Elasticidad para todos

Diseñada para prevenir y tratar las estrías, esta crema está pensada para embarazadas, adolescentes y deportistas. Su fórmula avanzada incluye centella asiática, rosa mosqueta, vitamina E, colágeno y Elastina. Todo esto, aportan hidratación y elasticidad a la piel evitando así la aparición de estrías. Es una opción excelente para quienes buscan cuidar su cuerpo sin renunciar a ingredientes naturales.

Precio aproximado: 14,85 € por 200 ml

Corpo Estri-Care Elix-Care

4. Fluyen de Mahen – Circulación y alivio

Esta crema está formulada para mejorar la circulación superficial y aliviar la sensación de piernas cansadas. La centella asiática actúa como venotónica, mejorando la salud de las venas, fortaleciendo las paredes de los vasos sanguíneos y reduciendo la inflamación. Su textura ligera la hace ideal para uso diario. Entre sus ingredientes además de la centella asiática cuenta con: aceite de almendras, aceite de aguacate, mirtillo y ruscus. Ideales para quienes pasan mucho tiempo de pie.

Precio aproximado: 13,15 € por 150 ml

Fluyen Mahen

5. Mixa Urea Cica Repair – Protección para piel agredida

Una opción versátil para rostro y cuerpo, esta crema está pensada para pieles agredidas o irritadas. La centella asiática se combina con zinc para ofrecer una acción cicatrizante y calmante. Además, al contener un 10% de urea es ideal para pieles secas, rugosas o con tendencia a irritarse. Es perfecta para después del afeitado, picaduras o pequeñas quemaduras, ya que sus propiedades calmantes ayudarán a aliviar la irritación.

Precio aproximado: 15 € por 50 ml

Urea Cica Repair Mixa

¿Por qué elegir cremas con centella asiática?

La centella asiática no solo es eficaz, también es respetuosa con todo tipo de pieles. Su perfil antiinflamatorio y antioxidante la hace compatible con ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida e incluso el retinol. Puedes usarla tanto por la mañana como por la noche, ya que protege frente a agresiones externas y favorece la regeneración nocturna.

Además, muchas de estas cremas están formuladas sin parabenos ni perfumes agresivos, lo que las convierte en aliadas para pieles sensibles o con tendencia acneica.

Encontrar productos de calidad por menos de 15 € es posible, y estas cremas lo demuestran. La cosmética coreana ha popularizado el uso de la centella asiática, y ahora marcas europeas la incorporan en fórmulas accesibles y eficaces. Si buscas una rutina que cuide tu piel sin romper tu presupuesto, estas cinco opciones son un excelente punto de partida y cumplen diferentes funciones.