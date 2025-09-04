Tecnología que cuida tu piel: Laifen presenta sus nuevas afeitadoras T1 Pro y P3 Pro en IFA 2025

La innovación tecnológica aplicada al cuidado personal sigue marcando tendencia en los grandes eventos internacionales. En el marco de IFA 2025 en Berlín (la feria internacional de electrónica de consumo y electrodomésticos), Laifen presentó dos nuevos dispositivos que prometen redefinir los estándares del afeitado eléctrico: la T1 Pro y la P3 Pro. Dos propuestas diferentes, pero con un mismo propósito: ofrecer precisión y confort a quienes buscan una experiencia de afeitado de alto nivel.

Un paso adelante en tecnología lifestyle

Fundada en 2019, Laifen ha conquistado a más de 20 millones de usuarios en todo el mundo con su apuesta por el cuidado personal de alto rendimiento. Tras el éxito de sus secadores de cabello y del cepillo eléctrico Laifen Wave, la compañía explora el mundo del afeitado con dos herramientas que combinan diseño minimalista y avances técnicos de última generación.

Ambos modelos incorporan motores lineales de alta velocidad inspirados en tecnologías de vanguardia, carcasas de aluminio mecanizadas por CNC y sistemas de afeitado hipoalergénicos con bajo contenido de níquel. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer un afeitado más preciso y seguro.

Laifen T1 Pro: elegancia y precisión

Ligera y compacta, esta afeitadora cuneta con un diseño ergonómico en forma de T. La T1 Pro es la compañera ideal para quienes valoran la practicidad sin sacrificar resultados. Pesa apenas 93 gramos, cuenta con un motor de 12.000 cortes por minuto con ajuste inteligente y una autonomía de 120 minutos.

T1 Pro afeitadora Laifen

Su sistema ArcBlade de una sola cuchilla con ángulo efectivo de 148,5° permite un afeitado limpio y uniforme. Además, ofrece carga rápida, con solo un minuto basta para ocho minutos de uso, y se acompaña de peines de 2, 3 y 5 mm, tapa protectora y soporte opcional. Disponible en tonos Original Silver, Midnight Blue y Space Gray, se presenta en dos ediciones: estándar (159,99 €) y Stubble (119,99 €).

Laifen P3 Pro: potencia para los más exigentes

Si la T1 Pro está pensada para el día a día, la P3 Pro responde a quienes buscan un afeitado profesional y versátil. Con un cuerpo monobloque de inspiración relojera y una ventana visible del motor, su diseño une sofisticación y robustez.

Afeitadora P3 pro Laifen

Equipada con un sistema de triple cuchilla (dos cabezales y una recortadora) y un doble motor lineal de 24.000 cortes por minuto, la P3 Pro garantiza potencia constante y control automático mediante tecnología PID. Su autonomía alcanza los 100 minutos y su sistema de carga rápida permite siete minutos de uso con solo tres minutos de conexión. Con un precio recomendado de 199,99 €, incluye cabezales, tapa protectora, cable USB-C y bolsa de viaje opcional.

Tecnología que se adapta a tu estilo

Tanto la T1 Pro como la P3 Pro son aptas para afeitado en seco y húmedo, cuentan con certificación IPX7 resistente al agua y cabezales magnéticos extraíbles para facilitar la limpieza. Estos detalles, pensados para una experiencia más cómoda, refuerzan el compromiso de Laifen con la practicidad en el día a día.

El fundador y CEO de la marca, Hongxin Ye, lo resume así:

Con T1 Pro y P3 Pro seguimos nuestra filosofía de diseño: tecnología precisa, materiales de primera calidad y practicidad para el día a día. Ambos modelos reflejan nuestro compromiso de hacer la tecnología accesible para todos sin comprometer el rendimiento ni la calidad.

En apenas seis años, Laifen ha pasado de desarrollar motores sin escobillas de alta velocidad para secadores de cabello a convertirse en referente global del cuidado personal. Su llegada al sector del afeitado supone un nuevo hito en una trayectoria marcada por la búsqueda de eficiencia, diseño y rendimiento.