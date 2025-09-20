Tengo 50 € de presupuesto para mi rutina de belleza ¿es posible tenerlo todo?

Cuando nos liamos la manta a la cabeza y decidimos establecer nuestra rutina de belleza siempre nos surge una eterna pregunta ¿Cuánto necesito gastarme para tener mi rutina completa? En base a esto he pensado en un presupuesto pequeño, 50€ para todo, el típico que podría tener alguien que quiere empezar pero no puede gastarse mucho. De hecho, lo habitual es que empecemos con algún producto y poco a poco sumamos pasos y vamos perfeccionando nuestra rutina de belleza, dependiendo de lo que nuestra piel requiere.

No obstante, para las que buscáis recomendaciones low cost os propongo una rutina completa, con algo de maquillaje, que podréis conseguir con solo 50€. Para lograrlo he puesto el foco en tres comercios donde podemos encontrar prácticamente todo lo que el mundo beauty puede imaginar: Druni, Primor y Maquillalia. Las tres tienen tienda online y podréis consultar ingredientes, precios e incluso reseñas de otras compradoras.

1.Limpieza

Limpiadores Google

Empezamos con la rutina de belleza con un punto fundamental, la limpieza. He de confesar, que cuando empecé a maquillarme no le daba la importancia que le doy ahora y ojalá hubiera sido más cuidadosa. Porque, sobre todo si te maquillas, la fase de limpieza es primordial para conseguir que el resto de los productos se encuentren con una piel lista para recibir lo que proponen.

Os propongo dos opciones:

Producto Precio Ingredientes principales Tipo de piel recomendada Flor de Mayo Mousse Limpiadora Camomila 3,95 € Camomila BIO, Glicerina, Almendra dulce, Betaína Mixta, grasa, sensible FaceFacts Ceramide Hydrating Gentle Cleanser 5,95 € 5 ceramidas, Ácido hialurónico, Glicerina, Avena Seca, sensible, deshidratada

Detalles clave:

Flor de Mayo: Textura mousse ligera, aroma suave, ideal para limpiar sin resecar. Muy sensorial.

Textura mousse ligera, aroma suave, ideal para limpiar sin resecar. Muy sensorial. FaceFacts: Fórmula sin perfume, rica en ceramidas, ideal para reforzar la barrera cutánea. Muy suave.

2. Tratamiento / tonificación

Sérum Google

Aunque no es imprescindible desde el principio, incluir un sérum puede marcar la diferencia. Sobre todo, si tienes preocupaciones como poros dilatados, textura irregular o granitos. Aquí van dos opciones que funcionan y no disparan el presupuesto:

Producto Precio Ingredientes principales Tipo de piel recomendada Beauty Drops Sérum con Niacinamida 3,95 € Niacinamida, Glicerina, Propanediol Mixta, grasa, con imperfecciones Revox Just Vitamin C Serum 6,49€ Vitamina C, Ácido hialurónico, Aloe vera Apagada, con manchas, normal

Detalles clave:

• Niacinamida: regula el sebo, mejora la textura y calma imperfecciones.

• Vitamina C: aporta luminosidad y ayuda a unificar el tono.

3. Hidratación

Hidratantes Google

Despues del tratamiento o una vez la piel está limpia, si apuestas por una rutina más minimalista, toca devolverle confort y elasticidad a la piel. La hidratación es clave para mantener la piel equilibrada, prevenir la deshidratación y mejorar la textura. Las que tenemos la piel seca sabemos la importancia de este punto de la rutina, que sin duda, no debes saltarte. Aunque hay opciones muy sofisticadas, también existen fórmulas sencillas y efectivas que cumplen su función sin complicaciones.

Os propongo tres hidratantes low cost, cada una adaptada a un tipo de piel:

Producto Precio Ingredientes principales Tipo de piel recomendada Revuele Cityzen Build & Shield Guard Cream 2,99 € Ácido hialurónico, Ectoína Todo tipo, especialmente urbana o expuesta a agresores externos Hi Sensitive Crema Hidratante Ligera 1,99€ | Caléndula, avena, niacinamida, pantenol, pigmentos verdes Sensible, mixta a grasa, con rojeces Ziaja Leche de Cabra Crema Facial de Noche 3,99 € Leche de cabra, Pantenol, Vitaminas A y E Seca, sensible, deshidratada

Detalles clave:

Revuele Cityzen: crema multifunción con textura ligera, protege frente a rayos UV, luz azul y contaminación.

crema multifunción con textura ligera, protege frente a rayos UV, luz azul y contaminación. Hi Sensitive: fórmula calmante con activos vegetales y correctores del tono. Ideal para piel sensible con rojeces.

fórmula calmante con activos vegetales y correctores del tono. Ideal para piel sensible con rojeces. Ziaja: textura rica y nutritiva, ideal para piel seca o deshidratada. Refuerza la barrera cutánea y aporta confort nocturno.

3. Protección solar

Protectores solares Google

Este paso no es negociable. Si hay algo que deberíamos usar todos los días, es el protector solar. Protege frente al envejecimiento prematuro, las manchas y, por supuesto, el daño solar. Aquí van dos opciones asequibles que no dejan residuo blanco ni sensación grasa:

Producto Precio Ingredientes principales Tipo de piel recomendada Babaria Protector Solar Facial SPF 50 6,50 € Filtros solares, Aloe vera, Vitamina E Todo tipo Revox Daily Sun Shield SPF 50 6,95€ Filtros UVA/UVB, Niacinamida, Glicerina, Alantoína Mixta, grasa, sensible

Detalles clave:

Babaria: textura ligera, se absorbe rápido, ideal para uso diario.

textura ligera, se absorbe rápido, ideal para uso diario. Revox Daily Sun Shield: acabado mate, con niacinamida para controlar el sebo y alantoína para calmar. Ideal para pieles sensibles o con tendencia grasa.

5. Contorno de ojos

Contorno de ojos Google

No es obligatorio, pero si tienes bolsas, ojeras o simplemente quieres cuidar la zona, un contorno puede ayudarte. Para mí es fundamental en mi rutina y nunca me lo salto. Aquí tienes uno que cumple y no supera los 5 €:

Producto Precio Ingredientes principales Tipo de piel recomendada Revox Just Caffeine Eye Contour 3,99 € Cafeína, Ácido hialurónico, Alantoína Todo tipo, con bolsas u ojeras Revuele Retinol Eye Contour Anti-Age 2,99 € Retinol, Colágeno, Elastina Madura, seca, con líneas de expresión

Detalles clave

Revox Caffeine: textura ligera, ideal para descongestionar y revitalizar la mirada por las mañanas. Ayuda a reducir bolsas y ojeras.

Revuele Retinol: fórmula antiedad con textura fluida, ayuda a suavizar líneas de expresión y mejorar la firmeza. Perfecta para piel madura o seca.

Toda la rutina completa es inferior a 50€ ¿qué hacer con el resto?

Con este presupuesto aún te sobran unos euros para añadir una mascarilla, un exfoliante suave o incluso una brocha básica. Esta rutina cubre limpieza, hidratación, protección y tratamiento. Ideal para empezar sin renunciar a lo esencial. Prepara tu cesta de la compra, porque vas a poder cuidarte sin gastar demasiado.

De hecho, si estos productos no encajan con tus necesidades concretas, puedes mirar lo que estas marcas ofrecen. Ya que se tratan de marcas cosméticas low cost que cubren con creces cualquier necesidad. Es probable que no encuentres la efectividad de otros productos de alta gama, pero cumplen con creces lo que nos prometen. Al final, te gastes mucho o poco lo fundamental es la constancia para notar sus beneficios.