Trenzas en 5 minutos: peinados exprés para las mañanas escolares

Preparar almuerzos, la ropa, los zapatos, la mochila… son tantas las cosas que hay que tener listas antes de salir de camino al cole que pensar en un bonito peinado parece imposible. Sin embargo, hay trenzas que podemos tener listas en 5 minutos y que a las niñas les encantará lucir. Te traigo 5 ejemplos que no te quitarán mucho tiempo y harán tus mañanas de preparativos para el cole más fáciles.

Trenza clásica lateral

Ideal para esos días en los que el tiempo no da tregua, pero no quieres renunciar a un toque de estilo. Solo necesitas cepillar bien el cabello, llevarlo hacia un lado y comenzar a trenzar desde detrás de la oreja. Puedes hacer una trenza de tres cabos tradicional y sujetarla con una goma bonita o una pinza decorativa.

Este peinado funciona genial tanto en cabello largo como medio, y queda especialmente bien si lo acompañas con una raya lateral marcada. Para asegurarte de que todo queda en su lugar, cuenta con alguna horquilla estratégica que retenga posibles mechones que se pudieran soltar. En menos de cinco minutos tendrás un look pulido, cómodo y con un aire romántico que nunca falla.

Tiempo estimado: 2 minutos.

Ideal para cabello largo y medio.

Trenza lateral Pinterest

2. Trenzas dobles con gomas

Este peinado es realmente espress y perfecto para niñas activas o días donde toque clase de educación física. Divide el cabello en dos secciones iguales con una raya al medio bien marcada. En cada lado, haz una coleta alta y luego crea una trenza sencilla de tres cabos. Aquí viene el giro, en lugar de trenzar todo el largo, puedes alternar gomas cada pocos centímetros para formar una especie de “trenza burbuja” doble. Es resistente, no se deshace fácilmente durante el día y da un toque moderno sin complicaciones.

Además, puedes jugar con gomas de colores para que combinen con la ropa o el estuche del cole. Con lo rápido y sencillo que es se convertirá en una de tus opciones favoritas.

Tiempo estimado: 3 minutos.

Estilo divertido y resistente.

Trenzas dobles con gomas Pinterest

3. Trenza burbuja exprés

Este peinado es ideal para las niñas con cabello largo y para quienes quieren algo diferente sin complicarse. Solo necesitas hacer una coleta alta o baja, según prefieras, y colocar gomas cada 4 o 5 centímetros a lo largo del cabello. Después, con los dedos, abre ligeramente cada sección para crear el efecto “burbuja”. Puedes hacerlo en una sola coleta o en dos, si prefieres un estilo más juguetón. Es rápido, original y no requiere saber trenzar, lo que lo convierte en un salvavidas para las mañanas con prisas y hasta para los peinados de mamá.

Tiempo estimado: 4 minutos.

Solo necesitas gomas y un peine.

Trenza burbuja Pinterest

4. Trenza diadema rápida

Perfecta para esos días en los que hay fotos escolares, alguna presentación o simplemente quieres que tu hija se sienta especial. Separa un mechón de cabello desde detrás de una oreja y trénzalo hacia el otro lado, como si dibujaras una diadema sobre la frente. Sujétalo detrás de la oreja opuesta con una horquilla o una goma fina. El resto del cabello puede ir suelto, recogido en coleta o en moño. Este peinado da un aire delicado y elegante, y se hace en menos de cinco minutos si ya tienes algo de práctica.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Perfecta para eventos escolares o fotos.

Tenza diadema Pinterest

5. Trenza con coleta alta

Este peinado combina lo mejor de dos mundos: la comodidad de una coleta y el estilo de una trenza. Haz una coleta alta bien sujeta y, una vez lista, trenza el largo del cabello en una trenza clásica. Puedes dejarla suelta o enrollarla en un moño si quieres un acabado más recogido. Es ideal para días de educación física o excursiones, ya que mantiene el cabello en su sitio sin perder el toque chic. Si usas una goma decorativa o una scrunchie, el resultado será aún más llamativo.

Tiempo estimado: 3 minutos.

Estilo deportivo y fresco.

Trenza con coleta alta Pinterest

Tips para peinar en tiempo récord

La mejor forma de hacer un peinado con rapidez es la práctica. No obstante, hay algún detalle que te lo hace más fácil. Por ejemplo, usa productos que facilitan el peinado. Puedes usar spays desenredantes o cepillos anti tirones. Las cremas para el peinado son perfectas para evitar que los pelitos se escapen.

Por otro lado, planifica y deja listo lo que necesites el día anterior, puede que te parezca que no tardarás, pero esos minutos organizando te ahorran mucho tiempo. Las mañanas antes de cole puedes ser complicadas, pero con estos trucos, los peinados ya no te frenarán.