De los bordados al vichy: 5 camisas con mucho estilo para este otoño

La camisa blanca oversize es ese básico del armario cápsula que nunca falla y que se adapta a todo, con un jersey o con un cárdigan. Pero no es la única opción. Esta temporada llegan diseños que juegan con bordados, estampados y cuellos diferentes, capaces de dar un aire renovado y convertir cualquier look sencillo en algo más especial. Hemos seleccionado cinco camisas que resumen muy bien esta tendencia y que se adaptan a estilos distintos, igual de válidas para ir a trabajar que para alargar el día con un tardeo o una cita especial. Seguro que entre ellas encuentras una que encaje contigo y a la que le saques mucho partido en los próximos meses.

Camisa blanca bordada de Polín et moi

Camisa blanca con bordados calados y volantes (45,95€) Polín et moi

El clásico de siempre se actualiza con detalles románticos. Esta camisa blanca incorpora bordados calados en las mangas y pequeños volantes en el cuello y los puños, lo que le da un aire delicado y muy femenino. Es de esas piezas que no necesitan mucho más, basta con combinarla con unos vaqueros y unas bailarinas para lograr un look cuidado. Puedes ponértela también bajo un jersey y dejar que asome el cuello.

Camisa bordada antracita de Renatta&go

Camisa gris antracita con bordados al tono (29,95€) Renatta&go

En el polo opuesto tenemos esta opción en gris antracita. Los bordados del mismo color le dan un punto muy especial diferenciándola de una camisa lisa convencional. Su corte recto se adapta bien a distintos planes, combínala con unos vaqueros de campana en gris claro o con una falda estampada. También queda genial con accesorios más llamativos que equilibren su tono oscuro.

Camisa oversize de rayas de NA-KD

Camisa oversize marrón con rayas blancas (46,16€) NA-KD

Las camisas de rayas nunca fallan y esta versión oversize en marrón con rayas blancas es un acierto seguro para los looks de otoño. Su corte ancho permite jugar con capas, queda ideal abierta sobre una camiseta básica o abotonada con un pantalón blanco y mocasines. También puedes dejar asomar un top lencero por debajo, una forma de sumarte al layering que este otoño llega con fuerza. Una prenda que equilibra comodidad y estilo, perfecta tanto para trabajar como para un fin de semana relajado.

Camisa floral con lazo de Esedetres

Camisa estampada en verde con lazo al cuello (37,99€) Esedetres

Si buscas salirte de lo habitual, esta camisa es una buena alternativa. El estampado floral en tonos verdes y el lazo al cuello aportan un estilo cuidado que encaja tanto en un plan más arreglado como en uno informal. Puedes llevarla con falda midi y tacones o con vaqueros anchos y botines. Al estar elaborada de manera artesanal con tintes naturales, cada pieza es única, lo que la convierte en una prenda aún más especial.

Camisa vichy con cuello XL

Camisa de cuadros con cuello XL en contraste (49,95€) Cortefiel

Polín et moi, disponible en Cortefiel

Los cuadros son tendencia este otoño y esta camisa de, apuesta por un cuello extragrande en contraste que la convierte en protagonista total.a cualquier otra. Combínala con un pantalón de pinzas y zapatillas para un aire actual o con una falda y bailarinas si buscas un resultado romántico. Un bolso burdeos que combine con el detalle del cuello puede ser el accesorio perfecto para rematar el conjunto.

Cuando no sepas qué ponerte, empieza por una camisa especial. Es el truco más fácil para dar forma a un look sin complicarte. Estas piezas tienen la capacidad de adaptarse a cualquier plan y, al mismo tiempo, aportar ese detalle que hace que un conjunto sencillo resulte especial.