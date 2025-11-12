Los bulbos que debes plantar ahora para tener un jardín lleno de color en primavera

El otoño no solo marca el final del verano, también es la época perfecta para planificar la próxima explosión de color en el jardín. Plantar bulbos ahora garantiza flores espectaculares cuando llegue la primavera, y los especialistas coinciden en que con unos pocos cuidados se pueden lograr resultados sorprendentes incluso en balcones o terrazas pequeñas.

Entre los bulbos más recomendados destacan los tulipanes, que florecen entre marzo y mayo y ofrecen una enorme variedad de colores; los narcisos, resistentes y fáciles de cuidar; y los jacintos, que aportan un perfume inconfundible. También se pueden combinar con crocus o muscaris para crear un efecto más natural y prolongar la floración durante varias semanas.

Los expertos aconsejan plantar los bulbos en un suelo bien drenado y a una profundidad equivalente a tres veces su tamaño. Conviene agruparlos por colores o especies para conseguir un mayor impacto visual, y colocar los de floración más temprana en zonas soleadas. Si el espacio es reducido, las jardineras y macetas son una excelente alternativa.

El riego debe ser moderado: el exceso de humedad puede pudrir los bulbos. En cambio, un sustrato ligeramente húmedo y un buen drenaje asegurarán un crecimiento fuerte y equilibrado. Otro consejo es no retirar las hojas inmediatamente después de la floración, ya que son las que permiten almacenar energía para el siguiente año.

Para los amantes del diseño vegetal, combinar flores de distintas alturas y tonos es una forma sencilla de convertir cualquier rincón en un espacio de bienestar y belleza. Además, cuidar de las plantas en invierno ayuda a reducir el estrés y a mantener la conexión con la naturaleza incluso en los meses más fríos.

Así que, si alguna vez has soñado con un jardín repleto de tulipanes o un balcón lleno de fragancias, el momento de empezar es ahora. Unos pocos bulbos bien elegidos bastan para transformar la próxima primavera en una auténtica postal en flor.