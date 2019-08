No ha sido una excepción su último estilismo. La estadounidense ha llevado los sonadísimos pantalones ciclista , que se quedarán con nosotras la próxima temporada, con una camiseta básica ilustarada, ugly sneakers y americana. Lo que verdaderamente nos llama la atención de su atuendo es esta última prenda. Se trata de una blazer blanca oversize con hombrera pronunciada y manga más larga de lo normal. Como ves en la imagen que vamos a mostrarte, la modelo ha complementado su estilismo con unos pendientes dorados de aro sencillos y un colgante tipo medalla de cadena ancha.

A sus 24 años, Gigi Hadid puede presumir de ser una de las modelos más influyentes a nivel mundial y sabemos que gran parte de la culpa la tiene su arrolladora personalidad. Con la naturalidad por bandera y la extravagancia como factor de estilo diferencial, Hadid suele sorprendernos con diversos looks que respiran un estilo comfy- casual y que están, al mismo tiempo, cargados de originalidad.

Los seguidores de Hadid se han hecho eco en las redes sociales del estilismo de su ídolo. Muchos aseguran que “lo parte” con su elección: she rocks, escriben. Y no es para menos, pues por si la chaqueta no llamase la atención lo suficiente, la celeb ha apostado por las icónicas gafas de sol del músico Kurt Cobain. Christian Roth las reeditó el año pasado y desde entonces muchos famosos las han llevado.