Sara Carbonero tiene el abrigo más en tendencia para combatir este frío

Es de su marca Slow Love y nos ha enamorado.

¿Pero qué broma es este frío? Vale sí, que ya tocaba por la fecha que estamos, pero seguro que vosotras también os habéis hecho esta pregunta esta mañana... Yo he tenido que sacar hasta el abrigo, y mira, los guantes porque no me ha dado tiempo de buscarlos en el baúl de los recuerdos. Sara Carbonero, ella previsora desde Oporto, ya nos venía avisando que llegaba el momento de sacar el abrigo. Y además el que ha sacado ella, nos encanta.

Se trata de un abrigo de la marca Vila, a la venta en su web Slow Love. El abrigo que en esta ocasión ha lucido la periodista cuenta con doble botonadura y bolsillos laterales. Además, en la zona de los hombros, el abrigo tiene un acolchado simulando a las hombreras, muy favorecedor. Este abrigo que podías encontrar en Slow Love costaba 94,99 €, pero como todo lo que lleva Sara se agota, a esta hora ya no está disponible.

Pero nosotras que somos muy apañadas, lo hemos encontrado en la web de la marca de la 34 a la 40.