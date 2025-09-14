El chaleco polar más práctico del otoño está en Kiabi por 20€

Cuando el tiempo empieza a cambiar, no siempre apetece sacar ya las cazadoras o los trench, que son las prendas estrella de la temporada. Para esos días en los que refresca pero todavía no hace frío de verdad, el chaleco polar se convierte en una buena solución. Es cómodo, ligero y se adapta bien a looks casual. En el street style lo hemos visto en clave relajada, sobre prendas básicas y en tonos neutros fáciles de combinar para el entretiempo.

Los chalecos polares se han colado poco a poco en los armarios urbanos. Antes se asociaban casi siempre al deporte pero, en las últimas temporadas, han empezado a formar parte de los looks del día a día, aunque siguen encajando con leggins o chándal en clave deportiva. Todo depende de cómo se combine y puede funcionar con un look relajado en total denim o con sudadera, así como con un aire más pulido junto a pantalones rectos y camisas abullonadas. No sustituyen a una chaqueta pero aportan una capa intermedia perfecta para esos días en los que el clima es inestable.

En el street style reciente hemos visto el chaleco en verde, que aporta un aire relajado y urbano perfecto para el entretiempo. En este caso se lleva con un peto vaquero, una de esas combinaciones sencillas que encajan muy bien con el espíritu casual de la prenda.

Un ejemplo de cómo el chaleco polar en verde se integra en looks urbanos de entretiempo. @paulaarguellesg

No hace falta gastar mucho para incorporar un chaleco polar al armario. Kiabi propone esta temporada un modelo efecto borreguito por 20 €, con una paleta que va desde tonos básicos como el beige o el gris hasta opciones más intensas como el verde, el granate o el azul. Incluso hay una versión en estampado de leopardo para quienes buscan un guiño más atrevido.

Chaleco polar efecto borreguito en color verde (20€) Kiabi

El diseño incluye botones de presión, dos bolsillos de parche y remates en pana, detalles que le dan un acabado más cuidado de lo que cabría esperar por su precio. Combina con prendas básicas como denim, sudaderas o jerséis, y también con faldas o pantalones rectos para un aire más urbano que funciona igual de bien en la oficina que en planes de fin de semana.

Versiones para todos los gustos: desde básicos en beige o gris hasta granate, azul o incluso leopardo Kiabi

El resultado varía con el calzado, ya que con zapatillas mantiene su espíritu desenfadado y con botas o botines gana un punto más cuidado. Al ser ligero, puede llevarse ahora como prenda principal en entretiempo y más adelante como capa intermedia bajo abrigos o gabardinas, lo que lo convierte en una compra que se aprovecha durante toda la temporada.

Kiabi lo presenta en un diseño sencillo, disponible en tonos básicos y con un precio de 20 €. Se trata de una prenda versátil, pensada para adaptarse a los cambios de clima y encajar en la rutina diaria. Un básico de temporada que confirma que, a veces, lo simple es también lo más útil.