Los colores que vestirán el otoño: cálidos, envolventes y absolutamente irresistibles

Aunque el otoño de 2025 aún se perciba lejano en el calendario, sus primeros destellos ya irrumpen con fuerza en el panorama de la moda. De la mano del célebre diseñador Juan Avellaneda, se desvelan las claves cromáticas que teñirán la próxima temporada, una paleta que promete revolucionar nuestros armarios con ocho tonalidades que abarcan desde los clásicos reinventados hasta las propuestas más atrevidas.

En este sentido, una de las tendencias más destacadas reside en la reinvención de los básicos esenciales. El marrón chocolate, por ejemplo, regresa con ímpetu para posicionarse como un sustituto ideal del sobrio negro, aportando una alternativa más cálida y con mayor profundidad. Asimismo, el verde caza se erige como otro sólido aspirante a desbancar al omnipresente oscuro, sobresaliendo por su gran versatilidad y su aptitud para las prendas de abrigo, confiriéndoles un aire de elegancia innegable.

Por otro lado, la sofisticación y la vitalidad tendrán su sitio asegurado en esta nueva propuesta cromática. El burdeos, un clásico otoñal por excelencia, se presenta ahora con un distintivo toque cereza que le confiere una luminosidad renovada, resultando más vivo y seductor que su versión habitual. De hecho, para aquellos que anhelen un impacto visual más directo, el rojo tomate se postula como un tono vibrante, perfecto para acaparar todas las miradas y realzar cualquier conjunto con una energía inconfundible y decidida.

Más allá de los básicos: colores vibrantes y atemporales

Además, esta paleta cromática se aventura a explorar contrastes verdaderamente interesantes. Los colores flúor, lejos de desvanecerse por completo, conservan su presencia, aunque de manera más moderada, empleados en pequeños detalles para sumar toques vibrantes y enormemente dinámicos. En un sugerente contrapunto, los tonos pastel ofrecen un remanso de calma, idóneos para añadir puntos de luz sutiles. Dentro de estos, el rosa empolvado sobresale como una elección particularmente refinada, capaz de gestar combinaciones sofisticadas, especialmente al fusionarse con los mencionados marrones chocolate, tal y como recogen desde 2trendies.

Finalmente, en este recorrido por la moda del futuro, no podía faltar un clásico imperecedero: el mostaza. Esta tonalidad, que evoca de manera instantánea la esencia del otoño, se mantiene como una apuesta segura y de gran versatilidad, demostrando una gran capacidad de combinación al armonizar a la perfección con el negro, el burdeos o el verde caza. Juan Avellaneda, con su visión característica, insta a los entusiastas de la moda a jugar con estos colores, a mezclarlos sin miedo y a aprovechar sus contrastes para crear estilismos repletos de personalidad y un estilo propio.