Comodidad y estilo en una sola pieza: el 'boilersuit' es el mono que querrás llevar a todas horas

El mono de trabajo, conocido como "boilersuit" en el ámbito anglosajón, ha experimentado un resurgimiento en la moda actual. Esta prenda, que en su origen sirvió como uniforme práctico, se ha consolidado como un elemento esencial del vestuario contemporáneo, gracias a su diseño funcional y su atractivo de "todo en uno".

Asimismo, su presencia se ha dejado sentir con fuerza tanto en pasarelas como en la esfera cultural y del entretenimiento. Celebridades de calado internacional han optado por el mono en eventos de gran visibilidad, confirmando su estatus como elección estilística de primera línea y elevándolo a objeto de deseo en la alta costura.

De este modo, lo que en su día fue prenda asociada a la labor industrial y tiempos de guerra, ha evolucionado para convertirse en una pieza versátil y atemporal. Su historia, cargada de significado cultural, ha sido clave para que mantenga su relevancia, adaptándose a las tendencias sin perder su esencia.

El resurgir del mono de trabajo en la alta costura y las pantallas

En este contexto, la reciente popularidad del boilersuit es notoria en el ámbito cinematográfico y musical, donde se ha consolidado como un icono en las pantallas. Anne Hathaway, interpretando a Andy Sachs en la secuela de El diablo viste de Prada, lució dos modelos, incluidos uno de Re/Done x Ford y otro de Wildfang, un éxito de ventas, tal y como recoge el medio Vogue. Rihanna en la Super Bowl de 2023 reveló su embarazo con un mono rojo de Loewe. Igualmente, Timothée Chalamet y Zendaya vistieron monos de cuero a juego de Juun J en la gira de Dune: parte dos en 2024, mostrando su adaptabilidad.

En este sentido, las pasarelas de primavera-verano 2025 también han confirmado la relevancia del mono de trabajo, con importantes firmas reinterpretándolo. Isabel Marant presentó versiones ceñidas con ojales y cremalleras de inspiración motera. Chanel optó por un enfoque más sutil, con hombros redondeados, cuellos abotonados y un llamativo cinturón. Stella McCartney exhibió un diseño de denim blanco con hombros setenteros y cremalleras plateadas. Sacai ofreció un mono verde militar con espalda de malla y volantes, mostrando una considerable variedad de estilos.

Por otro lado, la perdurabilidad del mono de trabajo se atribuye a su naturaleza de prenda de inversión sostenible. Louise Markey, fundadora de LF Markey, destaca que las prendas utilitarias son duraderas y carecen de temporada, lo que permite que resistan el uso intensivo y sean reparables, extendiendo su ciclo de vida. Amy Bannerman, directora de estilo de eBay, corrobora esta idea, describiéndolo como una opción atemporal para la indecisión en el armario. Bannerman aconseja buscar estilos vintage que ofrezcan formas más holgadas y favorecedoras.