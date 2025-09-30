¡Confirmado el artista para el entretiempo de la Super Bowl 2026!

El mayor espectáculo televisivo del mundo ya tiene protagonista. La final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl, es mucho más que un partido; es un fenómeno cultural que paraliza a millones de espectadores ante la pantalla. Su intermedio musical se ha convertido, por derecho propio, en uno de los escenarios más codiciados por cualquier artista, una plataforma con una repercusión global inigualable.

Por ello, la elección del artista puertorriqueño Bad Bunny para encabezar el espectáculo de la Super Bowl LX, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero de 2026, supone un verdadero hito. El cantante de «Me Porto Bonito» se asegura así un lugar en la historia de la música popular, llevando su propuesta directamente al corazón del público estadounidense y del resto del planeta, en uno de los eventos de mayor audiencia.

Además, la designación pone fin a meses de intensas especulaciones en la industria musical. La carrera por protagonizar el evento contaba con una lista de candidatos de primerísimo nivel que, según fuentes del sector, también estaban sobre la mesa. Entre los nombres que sonaron con fuerza se encontraban estrellas del pop como Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus, leyendas del hip-hop como Jay-Z, e incluso iconos de géneros tan dispares como el rock de Metallica o el fenómeno K-Pop representado por BTS.

Un espaldarazo definitivo a la música en español

En este sentido, la confirmación oficial llegó a través de un anuncio conjunto de la NFL, la organización deportiva, y Apple Music, el patrocinador principal del evento. La elección de Bad Bunny no solo es un reconocimiento a su arrolladora trayectoria, sino que también representa un potente impulso para la música cantada en español, consolidando su presencia en el mercado anglosajón.

Por otro lado, el intérprete de «Tití Me Preguntó» tomará el relevo de otro gigante de la música contemporánea, el rapero Kendrick Lamar, quien fue el encargado de amenizar el descanso en la edición anterior. La decisión de la NFL sigue la tendencia de apostar por artistas que no solo dominan las listas de éxitos, sino que definen el pulso cultural del momento, conectando de forma directa con las nuevas generaciones de aficionados al deporte y a la música.

De cara al futuro, la expectación es máxima. Se espera que el puertorriqueño ofrezca un espectáculo vibrante, lleno de energía y con sus ritmos latinos como grandes protagonistas. Su actuación será una oportunidad única para demostrar, una vez más, que la música en español ha derribado todas las fronteras y puede reinar en el mayor escaparate mundial sin necesidad de traducciones ni concesiones.