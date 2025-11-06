La decoración se relaja: colores suaves y materiales naturales marcarán el 2026 

El interiorismo entra en una nueva fase de serenidad. Según la revista británica Livingetc, el año 2026 estará marcado por la búsqueda de hogares más tranquilos y naturales, donde la decoración se inspire en el bienestar y la conexión con lo esencial.

El rojo-naranja terracota será uno de los tonos protagonistas: un color que combina calidez, optimismo y sofisticación. También ganarán terreno los acabados de madera clara, las fibras naturales, las cerámicas artesanales y los textiles suaves, todos ellos elementos que aportan una sensación de equilibrio visual y confort.

Los expertos destacan que la tendencia va más allá de la estética. Los espacios se diseñan como refugios personales, lugares donde desconectar del ruido exterior y reconectar con lo cotidiano. Se impone una idea de “lujo silencioso”: ambientes simples, funcionales y duraderos, en los que cada objeto cumple una función y tiene un sentido emocional.

Entre las tendencias señaladas por Livingetc destacan también los “tonal washes”, una técnica que unifica paredes y techos con la misma paleta cromática para generar armonía; la estética “modern medieval”, que combina materiales históricos con líneas modernas; y la mezcla entre lo antiguo y lo contemporáneo en las cocinas, donde conviven muebles minimalistas y piezas recuperadas.

En viviendas más pequeñas o con presupuestos ajustados, basta con pequeños cambios para seguir esta corriente: añadir un color cálido en un rincón, recuperar una pieza vintage, optar por textiles naturales o incorporar luz indirecta que suavice los espacios.

Más que perseguir modas, el interiorismo de 2026 propone una decoración que se viva, no que se exhiba. La casa deja de ser un escaparate para convertirse en un lugar de calma, identidad y autenticidad.