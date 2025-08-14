Dua Lipa dicta sentencia: las joyas de estilo boho son el accesorio imprescindible

La cantante británica Dua Lipa, conocida por su prolífica carrera musical, ha sido objeto de atención en los últimos meses debido a sus viajes vacacionales, que la han llevado desde las costas baleares hasta ciudades históricas.

En cada uno de sus viajes, la artista exhibe un estilo personal muy definido, convirtiendo sus desplazamientos en un escaparate de moda.

En este contexto, sus elecciones en joyería han cobrado protagonismo, evidenciando una inclinación hacia un tipo de ornamentación que, según los expertos del sector, anticipa las directrices de la moda en los próximos meses. Las piezas que luce parecen dictar el rumbo para la temporada venidera.

La apuesta de Dua Lipa por la joya bohemia

La artista ha desarrollado un lenguaje estético propio en el que las joyas de inspiración bohemia ocupan un papel central. Entre las piezas más destacadas se encuentran los collares largos tipo pendant y los de tamaño extra grande, que Dua Lipa luce a menudo sobre blusas de corte romántico y tonalidades suaves, o incluso superpuestos.

Otra de las piezas clave en su joyero veraniego son las pulseras rígidas de resina. Esta elección, ya común entre las generaciones más jóvenes, se reinterpreta bajo su óptica con la incorporación de tonos neutros, marrones o incluso con pequeños detalles como finas tachuelas, aportando un aire renovado a un clásico. Además, se observa una preferencia por brazaletes que envuelven la muñeca y aportan color con piedras, buscando acabados de aire vintage.

Los anillos también reciben una atención particular, con una inclinación clara hacia los modelos de formato grueso. Lejos del tradicional solitario, la cantante opta por diseños de carácter que adornan sus dedos con presencia, un estilo que ya se evidenció con la elección de su anillo de compromiso.

Para complementar estos anillos de mayor tamaño, su estrategia estilística pasa por añadir diseños más finos en el dedo meñique. La inclusión de pequeños "charms" o dijes en estas piezas añade un toque personal y desenfadado, reforzando la estética bohemia que la artista promueve.

En cuanto a los pendientes, Dua Lipa se decanta por modelos largos y detallados, alejándose de las tendencias minimalistas que han dominado en temporadas recientes. Estas piezas, cargadas de ornamentación, pueden considerarse casi como pequeñas obras de arte que la artista luce incluso en contextos informales, como sus visitas a la playa.

Finalmente, se ha observado su predilección por collares con diseños tipo corbata, como el modelo "Sunflower" de Chloé. Estos collares, que ofrecen versatilidad en su uso, pueden llevarse de múltiples formas, lo que los convierte en una opción tanto alternativa como relajada para distintos estilismos que la artista presenta.