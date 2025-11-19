Esta Navidad di adiós a los centros de mesa: así es la nueva tendencia viral más elegante y práctica.

La Navidad 2025 llega con un aire fresco y renovado para la decoración del hogar. Este año, la propuesta rompe con los tradicionales centros de mesa y las velas, apostando por un estilo más natural, funcional y elegante que facilita la ambientación de cualquier espacio.

La clave está en reemplazar jarrones y arreglos clásicos por bandejas decorativas que sirvan como base. Sobre ellas, se coloca una esponja floral humedecida donde se inserta follaje verde, como eucalipto, ramas de pino o coníferas. Para aportar sofisticación, se recomienda jugar con alturas, texturas y pequeños detalles luminosos, como guirnaldas de luz cálida y piñas naturales.

Tendencias en bandejas navideñas Pinterest

Esta tendencia surge con tres objetivos: mayor practicidad, ya que estos arreglos requieren menos mantenimiento y se pueden renovar fácilmente; un toque más natural, con materiales orgánicos y vegetales; y un enfoque contemporáneo que permite composiciones modernas sin sobrecargar la mesa.

El estilo no se limita a los centros de mesa. Los árboles navideños ganan textura al intercalar ramas naturales o artificiales entre los adornos tradicionales. Las sillas también se suman a la decoración al incorporar pequeños ramos verdes sujetos con cintas elegantes.

Incluso puertas, estanterías y escaleras pueden recibir mini coronas, ramilletes o adornos discretos que realzan el ambiente festivo.

Los servilleteros se convierten en protagonistas al envolver cada servilleta con una ramita verde y cordel, mientras que un ramo de muérdago o planta seca en la puerta de entrada da la bienvenida con un gesto cálido y natural.