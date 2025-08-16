Estas chaquetas de ante serán tu mejor compra cuando acabe la ola de calor

Aunque ahora el termómetro no baje de los 40°C en gran parte de España, las tendencias ya apuntan a lo que llevaremos en cuanto refresque. Las chaquetas de ante —auténticas o en versión efecto piel— son uno de esos básicos que nunca fallan en entretiempo: suaves, con un aire atemporal y fáciles de combinar. Este año, además, se llevan en versiones que van del boho más festivalero a diseños minimalistas que encajan en cualquier armario urbano.

Hemos reunido cinco modelos que puedesfichar ya para que no te quedes sin ellos cuando empiece la temporada de chaquetas.

La más festivalera: cazadora con flecos

Cazadora efecto ante con flecos (29,99€) Lefties

Si buscas una prenda con personalidad, esta es la tuya. Con cuello camisero, corte recto y detalle de flecos en el delantero, la espalda y las mangas, tiene ese toque western que sigue marcando tendencia. Perfecta para conciertos, festivales o para elevar unos vaqueros.

Verde tendencia: chaqueta con bolsillos

Cazadora verde con bolsillos efecto ante (35,99€) Stradivarius

El verde es uno de los colores más potentes para este otoño y esta chaqueta lo demuestra. Con bolsillos y cierre de botones, es una opción versátil que puedes llevar con falda, vestido o pantalón. Y su precio la convierte en un fichaje fácil para sumar a tu armario.

La inversión atemporal: chaqueta corta de piel

Chaqueta corta de piel Signature Abelle (159,20€) La Redoute Collections

Una prenda atemporal que podrás llevar muchas temporadas. Confeccionada en piel, tiene corte recto, cuello camisero y bolsillos con solapa. El acabado impecable y los detalles cuidados la convierten en una chaqueta versátil, perfecta tanto con vaqueros y zapatillas como con vestidos o pantalones sastre.

Tonos cálidos: marrón chocolate en clave urbana

Chaqueta de piel marrón chocolate (119,99€) Parfois

El marrón chocolatecontinúa como uno de los colores clave de la temporada. Esta chaqueta de serraje, con cuello de solapa y costuras marcadas, funciona igual de bien con faldas largas y botas altas como con pantalones rectos y mocasines. Su material 100% piel le da un extra de durabilidad y calidad.

Inspiración setentera: chaqueta relajada de ante

Chaqueta relajada de ante (419,95€) Marc O’Polo

Para las amantes de las prendas especiales, esta chaqueta recupera la esencia de los años 70. Con corte holgado, hombros caídos y botones, combina con estilos tan distintos como el minimalista, el boho o el western, que están tan de moda. Un auténtico capricho que marcará cualquier look.

Cómo llevarlas en entretiempo y otoño

La ventaja del ante es que combina igual de bien con prendas ligeras que con otras más abrigadas. En los primeros días de entretiempo, llévalas con faldas o vestidos midi, bermudas y sandalias o zapatillas. Ya en pleno otoño, añade botines y un bolso de piel para un look de transición perfecto.

Con cualquiera de estas opciones tendrás una prenda que, además de tendencia, aporta estilo y versatilidad a tu armario. Y lo mejor es que ya las tendrás fichadas para cuando la ola de calor sea solo un recuerdo y empiece la temporada de entretiempo.