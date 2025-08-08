Estas son las zapatillas coloridas que amarán este otoño quienes sí entienden de moda

El mundo de la moda está en constante evolución, buscando elementos que permitan la expresión individual y aporten distinción. Si bien las prendas y accesorios suelen captar la mayor parte de la atención, el calzado ha adquirido un papel cada vez más protagonista como eje central de un estilismo.

Históricamente relegadas a la práctica deportiva, las zapatillas han trascendido su función original para convertirse en un componente esencial de la moda urbana y, cada vez más, de atuendos formales. Este cambio de paradigma ha abierto la puerta a la experimentación con formas, materiales y con el color. La elección cromática cobra ahora una gran importancia.

En la búsqueda de singularidad, una tonalidad concreta ha irrumpido con fuerza en el panorama de las tendencias para la próxima temporada: el rojo. Este color vibrante, asociado tradicionalmente con la pasión y la energía, se posiciona como el nuevo protagonista en el calzado deportivo, prometiendo un impacto visual innegable y una presencia destacada en las calles.

El rojo, foco de atención en el calzado

Este calzado ha captado la atención de prescriptores y figuras públicas, consolidándose como un elemento de interés para el próximo otoño. Desde Vogue señalan que esta preferencia por el rojo intenso dota a cualquier atuendo de una declaración de intenciones con un mínimo esfuerzo, fusionando la comodidad deportiva con una clara vocación estética y un punto focal notable.

Una de las particularidades de esta tendencia es su capacidad de adaptación a diversos entornos y estaciones, exhibiendo versatilidad, adecuándose tanto a un conjunto veraniego con pantalón corto y camiseta de tirantes como a combinaciones más invernales, como vaqueros anchos, un jersey de cachemira y un abrigo tipo gabardina. Esta flexibilidad lo convierte en una pieza fundamental para el ocio y también para el ámbito profesional si se combina con pantalones de traje, generando contraste.

La oferta en el mercado es ya destacable, con firmas deportivas y de alta costura que han incorporado esta cromática. Marcas como Adidas, Puma o Dries Van Noten presentan opciones variadas que demuestran la importancia del acento rojo.

Independientemente de la tonalidad específica, las zapatillas rojas se presentan como una elección relevante para añadir personalidad al conjunto de la próxima temporada. Su presencia visual contribuye a definir el carácter del estilismo, ofreciendo un punto focal y elevando la percepción general de la vestimenta con un elemento de distinción.