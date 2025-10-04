Este otoño la chaqueta de ante se lleva más que nunca y combina con todo

El ante se ha colocado en primera línea y este otoño no hay colección que se libre. La chaqueta es su versión más reconocible y la que más miradas acapara en el entretiempo, aunque la tendencia también se extiende a gabardinas, bolsos, botas, mocasines, bailarinas y zapatillas. Todo dentro de una corriente boho y setentera que lleva meses empujando y que ahora encuentra en el ante su tejido perfecto.

La clave está en su versatilidad. Una chaqueta de ante se adapta igual de bien a unos vaqueros que a un vestido romántico, a un pantalón de pinzas o a un conjunto con minifalda. Por eso se entiende que sea una de las prendas más buscadas de la temporada: vayas al look que vayas, siempre encaja.

Chaqueta de ante en looks casuales con vaqueros, vestido largo de punto o pantalón de pinzas, combinada con zapatillas o bailarinas. @jessiekass, @ilhamette_ y @cristinasurdu

Convaquerosse convierte en un uniforme todoterreno. Vale cualquier corte, desde un recto clásico hasta un wide leg, y combina con todo tipo de calzado. Con deportivas resulta imbatible para un día sin descanso, con mocasines gana un aire más pulido y con botas altas funciona cuando quieres sumar fuerza. Los accesorios también ayudan a definir el look. Un bolso grande lo acerca a la oficina o a un día de recados, mientras que una bandolera pequeña encaja en una cena o en una tarde con amigas.

Si buscas darle un giro, prueba con una camisa blanca bordada, un jersey fino o una camiseta básica con un pañuelo al cuello. Incluso el total look denim funciona bien si lo completas con una chaqueta de ante y una gorra en un color vivo.

Diferentes formas de llevar la chaqueta de ante en clave actual: con pantalón blanco, en versión vaquera con pañuelo al cuello o combinada con gorra para un aire más urbano. @cristinasurdu, @jodielapetitefrenchie y @lana.nasib

También encaja con pantalones más formales. Un diseño de pinzas en gris o en crudo y unos mocasines bastan para tener un look de oficina sin complicaciones. Si lo llevas con pantalones bombachos el resultado cambia por completo y gana desenfado, mientras que con unos blancos se vuelve mucho más luminoso, ideal para los días de entretiempo.

Los vestidos y las faldas son otra combinación habitual. Con diseños románticos o boho, la chaqueta de ante aporta coherencia. Las faldas midi de cuadros o los conjuntos completos de ante le suman un aire retro que encaja con el espíritu setentero de la temporada. Y aquí el calzado marca la diferencia. Con botas cowboy para un look con más carácter, bailarinas para la comodidad del día a día o tacones si buscas elevarlo.

Tres formas de llevar la chaqueta de ante con minifalda, combinada con botas altas o en conjunto a juego. @jessiekass, @arethafuste y @mariafrubies

El color también tiene su papel. Este año, además de los tonos camel y coñac que siempre han acompañado al ante, el marrón chocolate se ha convertido en uno de los grandes favoritos. El burdeos y los verdes oscuros refuerzan ese aire otoñal y se mezclan con neutros fáciles de llevar. Todo son opciones que amplían aún más la versatilidad de la prenda.

La chaqueta lidera una corriente que atraviesa toda la temporada y confirma que en el entretiempo el ante es el material que marca el ritmo. Más allá de cómo se combine, pocas prendas saben adaptarse tanto sin perder presencia. Y este otoño, esa prenda es la chaqueta de ante.