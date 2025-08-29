Este vestido blanco de Pedro del Hierro se parece al de Taylor Swift y baja de 259 € a 79 €

Cuando tendencia y rebajas coinciden, el resultado merece atención. Pedro del Hierro tiene un vestido blanco con cuerpo fruncido y falda midi que recuerda al look de pedida de Taylor Swift. Elegante y favorecedor, es de esos diseños que se adaptan igual de bien al final del verano y al inicio del otoño. Su precio baja de 259 € a 79 €.

Tendencia: el poder del vestido blanco

El verano siempre trae de vuelta el vestido blanco, un clásico que nunca falta en lamaleta de vacaciones. Es la prenda que asociamos a los días más luminosos y también la que podemos alargar un poco más allá de agosto con una cazadora o un cárdigan.

El diseño de Pedro del Hierro

Este vestido de largo midi combina un cuerpo fruncido tipo nido de abeja con una falda ligera que aporta movimiento. El escote palabra de honor se completa con tirantes extraíbles, lo que multiplica las formas de llevarlo y permite adaptarlo a distintos planes.

Vestido blanco midi de Pedro del Hierro con cuerpo fruncido, disponible por 79€ Pedro del Hierro

El precio también juega a su favor. Ha pasado de costar 259 € a quedarse en 79 €, lo que supone un 69% de descuento. Es uno de los vestidos clave de esta temporada y, al ser blanco y sencillo, seguirá funcionando también en los próximos veranos.

El vestido que recuerda a Taylor Swift

El parecido con el diseño que Taylor Swift llevó en su pedida es evidente. Ambos comparten la misma silueta con cuerpo fruncido y falda midi ligera. El de la cantante, firmado por Ralph Lauren, jugaba con rayas verticales y un escote limpio, mientras que el de Pedro del Hierro incorpora un pequeño volante que acentúa su aire romántico y ahora se puede encontrar con descuento.

Cómo combinarlo

Lo mejor de este diseño es que cambia por completo según elcalzado y los detalles que lo acompañen. Con sandalias planas consigue un aire relajado y cómodo, con cuñas de esparto gana un punto más veraniego y con mules de tacón bajo se transforma en un look más arreglado. Taylor Swift lo llevó con sandalias marrones de tacón ancho, un detalle fácil de replicar.

Además, los accesorios terminan de marcar el estilo. En clave boho chic combina bien con un bolso de flecos, pendientes dorados y un pañuelo de colores, mientras que con un bolso trenzado y unas bailarinas adquiere un aire más preppy. Incluso unas botas de ante pueden darle un punto distinto.

Este vestido blanco no se queda solo en agosto. Puede seguir llevándose en septiembre con capas ligeras y adaptarse a los cambios de temperatura sin perder estilo. La rebaja también marca la diferencia: de 259 € a 79 €, un precio muy atractivo para un diseño que se alarga más allá del verano.