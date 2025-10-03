Eugenia Martínez de Irujo se prepara para la boda de su hermano con el look más romántico de firma catalana

La cuenta atrás ha comenzado para una de las bodas más esperadas del año. Este sábado 4 de octubre, Sevilla será escenario del enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, un acontecimiento que reunirá a buena parte de la aristocracia y del panorama social español. Entre los miembros más esperados de la familia está Eugenia Martínez de Irujo, que ya ha mostrado en redes sociales cómo se prepara para este gran día, sorprendiendo con un look romántico y delicado firmado por la diseñadora catalana Teresa Helbig.

Un estilismo delicado y femenino

En su última publicación, Eugenia ha posado con un conjunto que refleja a la perfección su estilo más personal: sofisticado, con un toque bohemio y lleno de romanticismo. La duquesa de Montoro ha apostado por una falda vaporosa en tono nude de tejido ligero que aporta movimiento y feminidad, combinada con una camisa de punto fino en azul celeste de corte clásico y botones al frente. Una elección que mezcla sencillez y distinción, ideal para un momento tan señalado en la vida de su familia.

El look de Eugenia. Instagram

El toque de color lo han puesto unos originales zapatos de charol verde con tacón ancho y doble pulsera, un calzado con aire retro que encaja a la perfección con su estilo atrevido y ecléctico. En cuanto a los accesorios, Eugenia ha mantenido su habitual discreción, luciendo únicamente pulseras finas en tonos rojos y plata, un detalle cargado de simbolismo para ella.

Teresa Helbig, la firma detrás del look

No es casualidad que Eugenia haya elegido a Teresa Helbig para este estilismo. La diseñadora catalana es una de las creadoras españolas más reconocidas a nivel internacional y una habitual en las alfombras rojas. Sus diseños, que combinan tradición artesanal con vanguardia, se han convertido en la elección favorita de actrices, cantantes y aristócratas. En esta ocasión, la elección de Eugenia subraya no solo su apoyo a la moda española, sino también su predilección por las piezas que transmiten delicadeza, carácter y autenticidad.

La boda del año en Sevilla

La capital andaluza se prepara para vivir un fin de semana histórico con la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de Los Gitanos y, posteriormente, los invitados disfrutarán del banquete en Las Arroyuelas, la finca familiar de los Alba. Todo apunta a que será un evento lleno de emoción, marcado por el recuerdo de la duquesa de Alba, cuya presencia sigue muy viva en cada uno de sus hijos.

Eugenia, siempre una de las figuras más queridas y mediáticas de la familia, promete convertirse en una de las invitadas más comentadas, tanto por su estilo como por el cariño que despierta entre el público. Su elección de un look romántico, fresco y firmado por una creadora catalana, marca la pauta de la elegancia discreta que veremos en esta boda que ya se conoce como la gran cita social del otoño.