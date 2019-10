La kombucha ya no es solo el refresco fermentado de moda, ahora es mucho más. Si esta bebida logra alimentar a las bacterias buenas de nuestro intestino por funcionar como probiótico, ahora que la firma de cosméticos Youth To The People ha hecho de ella un producto de belleza, ¿cuáles son sus beneficios? Resulta que la piel también tiene una microbiota. La conocemos como microbioma. Se define como el conjunto de bacterias que forman en nuestra piel una barrera protectora frente a agresiones externas esencialmente. A veces, cuando usamos nuestros productos de belleza habituales rompemos de alguna manera esta barrera y exponemos nuestro rostro a factores como la contaminación, que dañan nuestra piel sobremanera. Es importante por lo tanto respetar esta 'capa bacteriana', alimentarla. Y ahora más que nunca lo podemos conseguir: es gracias a Sephora a Youth To The People y al té kombucha.

El nuevo tónico exfoliante del que venimos a hablarte es un producto de acción triple que combina el concentrado de ácido láctico al 8% con ácido glicólico al 3% para refinar la textura de la piel, la apariencia de los poros y mejorar el tono de la piel. Ambos fermentos, el té negro de kombucha y la corteza de abedul, actúan como prebióticos que mejoran el microbioma natural de la piel.