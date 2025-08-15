La falda de Primark que se agota en horas: el fenómeno viral del verano

Una prenda en particular ha captado la atención en la costa cántabra, consolidándose como un elemento de tendencia en el vestuario estival. Se trata de una falda que, por su diseño y características, ha empezado a generar interés entre quienes veranean en Santander.

En este sentido, esta pieza se distingue por ser una falda larga de tiro medio y corte amplio, confeccionada íntegramente en algodón. Su diseño incluye una cintura elástica, pensada para ofrecer una notable adaptabilidad a diversas siluetas, lo que contribuye a su comodidad.

Asimismo, la prenda aúna cualidades como la elegancia, la versatilidad y la capacidad de favorecer. Su frescura la hace idónea para el verano, y su estética boho-chic conecta directamente con las tendencias impulsadas por firmas de lujo como Chloé, Etro o Isabel Marant, haciéndola una pieza deseada.

Un éxito de ventas inesperado

De este modo, se ha confirmado que la falda en cuestión pertenece a la cadena Primark y tiene un coste de catorce euros, según apuntan desde Elle. Este precio, notablemente accesible, ha sido clave en su fulgurante éxito en Santander, donde se ha convertido en la compra estelar de la temporada y ha agotado existencias en pocas horas, confirmándose su indisponibilidad en la tienda local.

Por otro lado, la versatilidad de la falda es un factor relevante en su aceptación. Las usuarias la han integrado en diversos atuendos: desde combinaciones con tops de bikini para jornadas de playa, hasta conjuntos con camisetas blancas básicas y accesorios artesanales para paseos por el paseo marítimo. Su capacidad para mezclarse con una blusa vaporosa estampada y sandalias de tacón para salidas nocturnas demuestra sus amplias posibilidades de combinación.

En consecuencia, el éxito de esta prenda no se limitará previsiblemente a Santander. La expectativa es que replique este fenómeno en otras ciudades costeras españolas donde el estilo clásico y elegante es particularmente valorado, como Marbella, San Sebastián o Barcelona. Este patrón de demanda sugiere que su popularidad se extenderá a nivel nacional, dada su combinación de precio, estilo y adaptabilidad.

Finalmente, la experta en moda Laura Soria Onieva, colaboradora de la revista ELLE, subraya la importancia de este tipo de fenómenos en el sector. Su labor se centra en la identificación de tendencias y la recreación de estilos de alta costura mediante prendas de firmas de bajo coste, demostrando que no hay tendencia imposible de adaptar a precios populares.