Los famosos 'matan' a las Adidas Samba: esta es su sustituta

Maison Margiela ha presentado su nuevo modelo de calzado, la Sprinter, una zapatilla que reinterpreta las siluetas clásicas del running. Este diseño fusiona la herencia deportiva con la sofisticación de la marca.

El nuevo diseño se inspira en un hito del calzado atlético, homenajeando los prototipos iniciales del rendimiento deportivo. Margiela recupera esta forma, dotándola de una nueva identidad mediante materiales y acabados.

La Sprinter representa una evolución en el diseño de zapatillas, apartándose de las tendencias voluminosas para proponer una estética más limpia y discreta, con profundas raíces históricas en el deporte.

La 'Sprinter' de Margiela, un guiño a los pioneros del atletismo

La Sprinter se inspira en la legendaria "Moon Shoe" de Nike, prototipo de 1972, conocida también como las primeras Nike Waffle. Creada por Bill Bowerman con una gofrera para moldear su suela, este modelo rinde homenaje a uno de los primeros diseños deportivos, según señala Esquire.

De la "Moon Shoe" original se fabricaron solo doce pares, distribuidos a atletas para las pruebas olímpicas de 1972. Uno de esos ejemplares fue subastado por 400.000 dólares en 2019 por Sotheby’s, reflejando su valor histórico.

La Sprinter de Margiela no es una réplica, sino una reinterpretación. Está confeccionada con materiales de primera calidad, como algodón orgánico, ante y piel de becerro. Sin mediasuela, su suela de goma con tacos conecta directamente el pie con la superficie. Cada par se trata manualmente, generando irregularidades para un aspecto vintage.

Conocida previamente en círculos exclusivos, la Sprinter ahora se lanza al mercado de forma más amplia. Su disponibilidad en tiendas físicas y online amplía su accesibilidad sin perder su carácter exclusivo.

Este lanzamiento coincide con la vuelta de las zapatillas de perfil fino, una tendencia en auge. Las siluetas setenteras se afianzan en el estilo masculino actual, ofreciendo una alternativa a las zapatillas voluminosas conocidas como dad shoes.

El diseño de Margiela destaca por sus materiales nobles y sutiles referencias históricas. La marca, icono de culto, suma a su importante influencia cultural. Ha atraído a figuras como Brad Pitt, Harry Styles o Idris Elba, por su originalidad y distinción.

La Sprinter se posiciona junto a clásicos del calzado deportivo como las adidas SL 72 o las Puma Speedcat, pero con una propuesta más depurada. Las cuatro puntadas blancas en el talón, sello discreto de la casa, identifican el modelo sin logotipos ostentosos.

Los colores disponibles van desde tonos neutros sobrios hasta opciones atrevidas como el limón o el kiwi. Se prevé la incorporación de nuevas combinaciones a lo largo de la temporada para diversificar la oferta.