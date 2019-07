Ubeda: un taxi, dos vinos, tres meses

Pero volvamos a junio: Carmen Lomana y yo nos disponíamos a coger el Talgo desde la Estación de Atocha para ir directas a la Estación de Linares y Baeza. Entre piropos y decenas de fotos de fans de Carmen, una buena señora trataba de orientarnos con lnuestro tren; pero, con la mala fortuna de que su buena fe no sirviera de mucho. Confundidas y creyendo que nuestros billetes tenían por destino final Jaén, perdimos el tren. Así que opté por hacer esas tres horas en un taxi. Tres horas en donde no faltaron anécdotas, historias y confidencias. Carmen es una mujer tremendamente culta, llena de vida y con unos valores tan sumamente asentados que ojalá mi generación pudiera inspirarse en ella.

Íbamos directas al Hotel Palacio de Úbeda (un cinco estrellas ubicado dentro de un Palacio renacentistas). Cortesía del festival, nos hospedamos dos noches en el hotel, con la finalidad de que Carmen asistiera al concierto de su buen amigo José Mercé, quien actuaba con Tomatito en el Hospital de Santiago, otra joya renacentistas de esta maravillosa ciudad.

Pues bien: aprovechando que después de tres meses de éxito total en el que la ciudad ha recibido (gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la Asociación Amigos de la Música) al Ballet Nacional, a la Orquesta Sinfónica de Cuba y otras tantas formaciones musicales, ahora me toca hacer un pequeño homenaje a la gastronomía de la ciudad. Y aquí mi veredicto final; sin menospreciar LA ESTACIÓN, que es uno de mis restaurantes favoritos, quiero hacer una especial mención al restaurante del Palacio de Úbeda, El Ábside, en donde aquella noche Carmen y yo degustamos una cena especial en la que yo no me resistí a catar el rabo de toro. Brindamos con un fresco verdejo de Rueda (aunque estando en tierras jiennenses, soy fiel a mi D.O. favorita) y coincidimos en lo rica que estaba siendo aquella velada.

Dirigido por el joven chef Jesús Moral (cocinero revelación en Madridfusión 2017), entre sus muchos platos destaca el paté de perdiz, las croquetas de carabineros, el tartar de atún rojo, entre otros.

No menos alabanzas se merece el catering que ofreció PARADOR de Úbeda, a escasos minutos del Palacio de Úbeda, al día siguiente cuando recibieron a Carmen las autoridades de la ciudad así como Diego Martínez director de los festivales. De entre los muchos manjares que nos ofrecieron, he de hacer una especial mención a los ochíos rellenos de morcilla. Que, por si alguno no los hubiera probado aún, el ochío es una especie de bollo salado y con pimentón, que cada quien “rellena” a su manera.