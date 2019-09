Jennifer Lopez ha dejado de un lado sus looks más explosivos y ha sacado su faceta elegante con un sencillo estilismo que todas podemos copiar. La cantante ha llevado, para salir con su madre, una camisa blanca de sofisticado cuello francés y corte oversize . La ha combinado con unos pantalones de acabado ligeramente brillante en color beige de pernera ancha y un bolso tipo bandolera de asa corta con efecto charol. Un messy bun y unas gafas de sol cuadradas XL han sido los complementos estrella de su estilismo. Sin embargo, estas no son las cosas que nos han llevado a afirmar que JLO ha reinventado la forma de llevar la camisa blanca . ¿Acertarías a decir en qué detalle nos hemos fijado?

Efectivamente. Estamos convencidas de que lo has adivinado. JLO ha llevado un pañuelo que no ha pasado desapercibido. Lo ha atado a su cintura a modo de cinturón (valga la redundancia). Este es un truco de estilo imprescindible cuando llegan los meses de otoño- invierno porque ceñir las prendas a nuestro cuerpo es esencial para realzar nuestra figura. Con el fin de imitar el look de la también actriz, vamos a sugerirte dos prendas que YA puedes conseguir.