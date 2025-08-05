Justin Bieber lanza SKYLRK: su nueva marca de moda que promete revolucionar el streetwear

Justin Bieber ha presentado finalmente SKYLRK, su nueva marca de moda, el pasado 10 de julio. Este lanzamiento, que llega tras meses de expectación alimentada por el propio artista y su esposa, Hailey Bieber, marca el regreso del cantante al mundo del diseño textil.

Este nuevo proyecto se desvincula de su anterior iniciativa, Drew House, de la que Bieber se distanció públicamente el pasado mes de abril. Con SKYLRK, el artista busca reafirmar su posición en la industria de la moda, ahora con un control creativo absoluto.

La primera colección de SKYLRK se ha desplegado en su plataforma digital y abarca una variada gama de productos. Incluye desde accesorios hasta calzado y prendas de vestir, con una horquilla de precios que va desde los 40 hasta los 200 dólares.

El desembarco de SKYLRK y su propuesta inicial

La página web de SKYLRK ya exhibe las primeras creaciones de la firma. Entre los artículos disponibles figuran desde gorros, con un precio de 40 dólares, hasta gafas de sol de corte futurista, que alcanzan los 200 dólares. Según se recoge en People, el rango de precios se mantiene en esta horquilla inicial.

La colección se completa con otras piezas como camisetas de tirantes acanaladas, que se ofrecen en versiones cortas y largas por 60 dólares. También se incluyen sandalias abiertas, disponibles por 80 dólares, sudaderas extragrandes a un precio de 160 dólares y zuecos inspirados en zapatillas, que se venden por 180 dólares.

Pese al lanzamiento, la compañía y el cantante no han desvelado aún detalles adicionales sobre futuros planes o colecciones. Sin embargo, tanto Justin como Hailey Bieber han compartido previamente imágenes luciendo prendas de la marca. Algunas de estas prendas, como el albornoz amarillo que la esposa del cantante vistió durante una estancia en España, todavía no han sido lanzadas al mercado.

El equipo detrás de la nueva firma y su visión estratégica

Aunque la información es aún limitada, GQ ya había informado sobre el posible equipo directivo y de diseño de SKYLRK, que incluye a la propia Hailey Bieber. El cantante ha incorporado a Finn Rush-Taylor como jefe de diseño. Rush-Taylor, con experiencia previa en firmas deportivas como Adidas, Puma y Crocs, actualizó su perfil de LinkedIn para reflejar su nuevo cargo, indicando que trabaja en SKYLRK desde octubre de 2022.

Hailey Bieber también ha confirmado su implicación, revelando en Instagram el pasado abril que había diseñado su chaqueta favorita de todos los tiempos para la marca. En el ámbito empresarial, Neima Khaila, cofundador de la marca de ropa urbana Pink Dolphin, con sede en Los Ángeles, se une al equipo como socio de negocio. Justin Bieber, por su parte, asumirá el control creativo completo de SKYLRK, que ha fundado de manera independiente a sus proyectos anteriores.

La marca solicitó el registro de su logotipo en 2023. Esta solicitud de marca, según los documentos, pretende cubrir categorías de calzado, específicamente zapatillas y botas, así como vestimenta informal. Incluye camisetas, sudaderas, chándales, capuchas y chaquetas.

Este lanzamiento llega después de que Justin Bieber se desvinculara públicamente de Drew House, la firma que cofundó en enero de 2019 junto a su estilista Ryan Good. Drew House se caracterizó por su ropa unisex y un distintivo logo de cara sonriente amarilla. En un comunicado en Instagram el 10 de abril, Bieber afirmó: "Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado en esta marca. Drew House no me representa a mí ni a mi familia ni a mi vida". Su mensaje instaba a sus seguidores a no gastar su dinero en ella.