A sus 45 años, Kate Moss irradia luz por donde pasa. La modelo ha sido fotografiada cuando se dirigía al lujoso Hotel de Crillon de París junto a su actual novio, el fotógrafo Nikolai Leopold Archibald von Bismarck-Schönhausen, de 32 años.

En las imágenes podemos ver a la modelo más guapa que nunca y la culpa no la tiene solo que desde el punto de vista personal atraviese sin duda uno de los mejores momentos de su vida sino que, además reconoce que se está cuidando como nunca. ‘Kate es una mujer nueva y una versión mucho mejor de sí misma. Está centrada, es profesional y está goza de buena salud', dijo una fuente al periódico The Sun recientemente. Además, en una entrevista que concedió a Harper's Bazaar en Reino Unido, la supermodelo comentó: 'he aprendido a cuidarme un poco más. Hago yoga todos los días, salgo menos y cuido mi piel, que de alguna manera se ha mantenido. Las cosas malas que he hecho suelen pasar factura y he tenido mucha suerte en ese aspecto, pero hay que seguir trabajando', confirmó.