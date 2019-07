La Generación 'Silver' también quiere enamorarse

¿Tienes más de 50 años y quieres enamorarte? Ourtime, la primera aplicación de citas para solteros mayores de 50 años, quiere reivindicar más que nunca el papel de todos los abuelos solteros.

Ser mayor de 50 años y soltero no es fácil, pero eso no significa que no puedan conocer a personas, nuevos amigos y, quién sabe, quizás hasta a nuevos amores. Si bien los tiempos están cambiando, el amor y la pasión son términos que solemos asociar de forma automática e inconsciente a las personas más jóvenes, sin tener en cuenta que los sentimientos no se pueden vincular a ninguna edad.

Antes con 50 años eras viejo, ahora el estudio Love Connection, realizado por TNS para Ourtime, demuestra que esta apreciación no es así. Casi el 60% de los mayores españoles que no tiene pareja sigue teniendo muchas ganas de volver a enamorarse y el 62% cree que es posible encontrar a su media naranja a través del dating online pues lo perciben como una oportunidad. ¿Quién sabe qué sucederá mañana?

Es más, los seniors españoles solteros tienen grandes esperanzas de encontrar un alma gemela; y es que el 79% de ellos cree en el amor verdadero. Esta cifra convierte a España en uno de los países más románticos en cuanto a la población mayor se refiere. Y eso no es todo. España es el país europeo donde Ourtime lidera las descargas de la app, con mucha diferencia con respecto a Francia, Reino Unido o Alemania. Y dentro de nuestro país Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Canarias son las comunidades donde la Generación Silver más se anima a salir de su zona de confort y a descargarse la aplicación de Ourtime para conocer a gente nueva.

“Puedes ser una persona activa, trabajadora, con nietos, feliz y en busca de nuevas oportunidades en el terreno amoroso. El amor a la edad adulta es revitalizador y mejora la calidad de vida”, declara María Capilla, Market Manager de Ourtime para España. “No tener pareja implica no poder compartir los momentos más felices de tu vida -que probablemente sean con tus nietos- con alguien. Por ello, desde Ourtime en un día tan especial como hoy, queremos animar a todos los abuelos solteros a eliminar prejuicios, atreverse, confiar en uno mismo, tener ganas de volver a empezar, asumir el riesgo de fracasar y vencer al pudor”, añade.

Por último, una curiosidad: Hay un momento adecuado para decir "Te Quiero". Los seniors españoles solteros prefieren ir un paso más allá en su relación antes que manifestar su amor con esa frase. Casi el 24% de ellos dice “Te Quiero” tras pasar sus primeras vacaciones juntos o tras el primer beso.